Berlusconi inaugura la nuova villa (che fu di Zeffirelli): guarda FOTO VIDEO

Dopo aver lasciato Palazzo Grazioli, Silvio Berlusconi ha incontrato Matteo Salvini nella villa che ospitò il regista Franco Zeffirelli fino alla sua scomparsa. La dimora sull'Appia Antica era stata acquistata dal leader di Forza Italia già nel 2001, ma ad abitarci era rimasto il regista.

Zeffirelli, infatti, trovatosi ad affrontare dei problemi economici, rischiava di essere sfrattato, ma il Cavaliere, dopo aver acquistato l'immobile, ha concesso all'amico di restarci fino alla fine dei suoi giorni.

Dopo la scadenza del contratto d'affitto per Palazzo Grazioli, Berlusconi aveva dato il via ai lavori a Villa Grande, rallentati però dall'emergenza coronavirus. Ora è entrato per la prima volta nella sua nuova dimora, che si trova in un esteso comprensorio realizzato dalla famiglia Papa dove risiedono (o hanno vissuto) anche altre importanti figure del panorama culturale, come lo stilista Valentino.

Guarda il video dell'incontro tra Berlusconi e Salvini a Villa Grande: