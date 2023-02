Cannavacciuolo, addio a "MasterChef"? I rumors sull'uscita di scena dello chef

Lo chef tristellato Antonino Cannavacciulo è sempre più vicino a dare l'addio a "MasterChef Italia". I rumors

Il traguardo per il vincitore della dodicesima stagione di "MasterChef Italia" si avvicina e potrebbe essere anche l'ultima edizione cui partecipa il 'tristellato' chef Antonino Cannavacciulo. Il cuoco campano si divide tra tv e i suoi ristoranti, lo scorso anno è riuscito a raggiungere anche la terza e ambita stella Michelin.

La sua presenza a "MasterChef Italia" è impegnativa, riuscire a organizzare e incastrare gli impegni per Antonino Cannavacciuolo sembrerebbe sempre più difficile tanto che l'ha portato spesso ad ammettere di 'aver rinunciato anche alla vacanze'. La cucina dello chef è tra le più apprezzate sulla scena mondiale e rinunciare alla sua presenza televisiva per i fan potrebbe essere un duro colpo.

In un'intervista a 7, il settimanale del Corsera del 2 gennaio scorso, Antonino Cannavacciuolo ha detto: "Mai fatta una vacanza: anche quando vado fuori per divertimento mi porto sempre il mio lavoro. Il sogno? Starmene su una barca, in silenzio. Soli io e il pesce”.

Non è la prima volta che Antonino Cannavacciuolo ha pensato di lasciare il programma targato Sky "MasterChef Italia". Ma a rompere il silenzio è stato proprio lo chef sempre in quell'intervista rilasciata al settimanale di via Solferino il 2 gennaio scorso: "Sì, ma è anche vero che molti pensavano che "MasterChef" mi avrebbe danneggiato. Il luogo comune era: ah, adesso si è messo a fare televisione. Smetterà di lavorare. Smetterà di stare in cucina. E invece io non ho mai abbandonato il mio lavoro. E vuole sapere anche un’altra cosa? Masterchef mi ha dato tantissimo. Anche gli stessi ospiti”. Infine: "Sono proprio fatto in un modo per cui cerco di prendere sempre il massimo da quello che avviene nella mia vita. E nulla mi passa accanto per caso".