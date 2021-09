Chiara Ferragni, copricapezzoli d'oro a Parigi: l'influencer incanta tutti

Ferragni a Parigi, il ritorno alle sfilate è più audace che mai tra trasparenze estreme e copricapezzoli d'oro della maison Schiaparelli. I tabù sono solo un ricordo per Chiara

Dopo la Fashion week milanese, Chiara Ferragni ha preso il volo per le sfilate parigine. E anche questa volta i suoi look non passano inosservati. A fare rumore, in particolare, è l'abbigliamento che l'influencer e business woman ha sfoggiato per uno show della primavera/estate 2022.

Per l'occasione Ferragni ieri ha indossato un provocante top completamente trasparente che lasciava in bella vista dei corpicapezzoli-scultura d'oro. A completare l'outfit a firma della maison Schiaparelli, un ampio pantalone nero, una giacca di pelle con dettagli in oro, e anfibi bassi.

Schiaparelli non a caso. La casa di moda da sempre richiama, nei suoi capi, l'arte surrealista, e con il nuovo direttore creativo Daniel Roseberry ha trovato con essa il legame più forte. Ricami di seni d'oro sulle giacche, gioielli a forma d'orecchio (che richiamano le opere di Dalì), maxi scollature arricchite da sculture oro.

Si divide ancora una volta il pubblico, tra chi è pronto ad additare Chiara per un look troppo sexy per una madre e chi, invece, riesce ad apprezzare la nuova audace mossa di stile dell'influencer, per la quale i tabù sono ormai un ricordo.