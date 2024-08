Civitavecchia, il porto dei narcos: nell'auto 51 kd di cocaina pura. Tre arresti

Tre borsoni in due auto: dentro, oltre 51 kg di cocaina purissima. Il maxisequestro al porto di Civitavecchia.

I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, d’intesa con la locale Procura della Repubblica, nei giorni scorsi, hanno arrestato tre uomini, due di 43 e 57 anni, residenti a Terni e già noti alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti e un 31 enne residente a Roma, incensurato, gravemente indiziati del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

La droga stoccata nell'area portuale

I tre, controllati dai Carabinieri all’uscita dall’area portuale di Civitavecchia, a bordo di due auto, sono stati trovati in possesso di 3 borsoni, contenenti 44 involucri termosaldati poi risultati contenere 51,222 kg di cocaina. Nello specifico la droga era nel bagagliaio dell’auto condotta dal 43 enne preceduta da auto con a bordo gli altri due. Oltre alla droga e le auto prese a noleggio, i Carabinieri di Civitavecchia hanno anche sequestrato 6 telefoni cellulari, 2 dispositivi G.P.S., 2 ricetrasmittenti, 2 scale e utensili vari rinvenuti nella disponibilità dei tre arrestati e che si ipotizza possano essere stati adoperati per estrarre lo stupefacente da contenitori stoccati presso l’area portuale.

I tre indagati sono stati condotti presso il la Casa Circondariale di Civitavecchia, nuovo complesso Borgata Aurelia dove il Tribunale di Civitavecchia ha convalidato il loro arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.