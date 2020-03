Coronavirus, con #psicologionline 9000 professionisti in campo

Stress, ansia, attacchi di panico, depressione... C'è anche un’emergenza psicologica derivante dall'epidemia di coronavirus in corso. Per fronteggiarla 9.000 psicologi hanno aderito alla campagna #psicologionline per fornire assistenza psicologica alla popolazione italiana. L’iniziativa è promossa dal Consiglio Nazionale Ordine Psicologi nell'ambito della campagna #psicologicontrolapaura. Sul sito psy.it chi è interessato trova un motore di ricerca che consente di visualizzare e raggiungere tutti gli psicologi che hanno dato disponibilità per interventi a distanza.

‘’A supporto della campagna - dichiara il Presidente del Cnop David Lazzari - sono arrivati moltissimi messaggi spontanei da parte di autorità istituzionali, personalità, semplici cittadini. Tra gli altri, Neri Marcorè, Carolina Rey e Pino Insegno hanno realizzato dei brevi video per invitare gli utenti in difficoltà a rivolgersi subito agli psicologi, approfittando di questa iniziativa promossa dal nostro Ordine. Li ringrazio molto perché sottolineano l’importanza fondamentale del supporto professionale degli psicologi per affrontare il disagio”.

Sullo stesso sito psy.it, il CNOP propone anche una guida antistress per i cittadini in casa: un agile documento in 20 punti con indicazioni e consigli per affrontare l’emergenza covid-19 con un migliore atteggiamento psicologico, evitando in particolare di sopravvalutare o sottovalutare (negare) la situazione che stiamo vivendo con tutte le problematiche connesse.

INFO: informazione@psy.it