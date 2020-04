Coronavirus, da "Il giardino interno fiorito" corsi online per bimbi e ragazzi

"Speriamo che il nostro giardino interno, nutrito durante questi tempi, possa poi dare i suoi frutti ed essere condiviso". Il "Giardino interno fiorito" è il nome dell''iniziativa, soprattutto per bambini ed adolescenti, lanciata sul web da Daria Marchetti, educatrice, insieme all’associazione internazionale Pedagooogia 3000, autrice e compositrice musicale, con studi di biologia e geo biologia alle spalle. Da un decennio, realizza iniziative e tutoring di gruppo e one-on-one in vari paesi, come spazi di riconoscimento e valorizzazione dell’essere umano nelle varie età, e progetti multiculturali, artistici e bioetici.



"Durante questa quarantena - spiega -, in teamwork con altri educatori, artisti e professionisti, vogliamo offrire laboratori svolti da professionisti provenienti da Italia, Germania, Spagna (in diretta su Zoom dai paesi nei quali sono stati confinati, o inviati: Italia, Germania, Antille Francesi, Dubai, Inghilterra, Spagna), che possano arricchire la loro conoscenza e la creatività con strumenti professionali, divertenti e liberatori".



Bambini e ragazzi potranno così trovare un giardino da conoscere e spazi nuovi da esplorare. Potranno assaporare, ascoltare e viaggiare oltre i limiti, grazie a esperienze basate su:

- Arti direttamente in relazione con il corpo, la visione, l'immaginazione: fotografia, danza, teatro, musica, natura.

- Storytelling: storie di eroi e personaggi illustri della storia, e di eccelse qualità umane.

- Movimento: il suono in movimento, Yoga e 5 Rythm Dance, un’alternativa alla discoteca, con preparazione di healthy cocktails analcolici !



"Gli approcci sono empatici, fisici, emozionali. Molte volte a occhi chiusi, nell’ascolto del processo e nella sua integrazione, quindi non basato sullo schema di tradizionale lezione passiva, e non sull’incollare teneri occhi allo schermo, ma un’interazione tra le varie parti nella percezione e nel movimento: interno, nel corpo, nel team, e nel grande, unito organismo di cui facciamo onorevolmente parte, al di là di ogni barriera apparentemente limitante. La distanza di una parte della nostra fisica non impedisce la comunicazione di tutto il resto".



I ragazzi potranno anche chiedere a fine laboratorio un attestato di partecipazione che rimarrà con loro. L’iniziativa, come format, sarà tradotta e divulgata anche in inglese e spagnolo, con libera espressione e riadattamento.



La partecipazione è gratuita. Le mamme di bambini o gli adolescenti quando con permesso del genitore di usare il telefono autonomamente, saranno inclusi nel gruppo whatsapp dedicato unicamente agli inviti con link alle aule della app Zoom Meeting, (Zoom.us), e al poco materiale di invio relativo ai corsi.





CALENDARIO con facilitatori e età a cui sono dedicati i laboratori





LUNEDÌ:

h. 16:30 "Canto e Yoga della risata"

(Corry e Lisa. Lisa, cantante, terapeuta ed educatrice)

(elementari-medie)





MARTEDÌ

h. 15:00 "Storie_ Eroi e personaggi famosi" (medie-superiori)

(Daria Marchetti, educatrice, autrice)

h. 17:00 "Yoga Ragazzi" ( medie-superiori)

(Alessandra Silvestrini, insegnante di Yoga per ragazzi ed e adulti)





MERCOLEDÌ:

h. 15:00 "Scopriamo la natura" (Corry, orticoltore e giardiniere, Italia ) (elementari- medie)

h. 18:30 "Siamo esseri sonori" (Greta, Educatrice sonora, Italia ) ( ogni età )







GIOVEDÌ:

h.16: "Composizione fotografica_ Linee dinamiche e pesi delle figure.

( Lorenzo Zelaschi, Fotografo e storyteller freelance_ Italia, worldwide )

( medie-superiori)

h. 17:00 "Ecocreazioni"

(Daria Marchetti, Educatrice, autrice, compositrice_ Italia, California, Dubai )

( elementari )





VENERDÌ

h.15: 00 "Suono col mio corpo"

( Marcela Moreno Aruta, Musicista e cantoterapeuta_ Cile, Germania )

( elementari-medie)

h.16.00 "Alleniamo il nostro coraggio ! Intelligenza emotiva"

(Lidia Lucena, Educatrice in intelligenza emozionale, ippoterapeuta (Spagna, worldwide) (medie, superiori)

h. 18:00 "Teatro Documentario"

(Miriam Selima Fieno, Attrice, regista di teatro, Italia ) (medie)





SABATO

h.17:00 Delizie e succosi

(Le Maghe..)



VENERDI'/SABATO SERA

h. 18:00 : 5 Rythm Dance Evenings con DJ e Vocalists internazionali

(ogni età)

Ma prima...Prepara il SuperCocktail della serata..

Ricette diverse ogni volta...impariamo i SuperFoods! Alcalini, gustosi, colorati..! Dal cacao alla kombucha...intrugli salutari con ricette fornite dalle nostre amiche maghe!!!





Per info: +39 3899056418 Daria

Per iscriversi: seminate il vostro nome nel gruppo WhatsApp "Il Giardino Interno Fiorito", al quale vi inviteremo.



Gli incontri si terranno su Zoom Meeting, postati ogni giorno nel calendario la mattina stessa.