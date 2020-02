Coronavirus, da Berlusconi al Grande Fratello: l’ironia web è implacabile

Coronavirus, il web ritrova il sorriso con i meme (e sconfigge la paura)

Mentre cresce l'allerta per il coronavirus e diventano operative le relative misure di contenimento messe in atto dalle regioni del nord Italia il web cerca, come al solito, di stemperare la paura e l'ansia che in queste ore stanno aumentando tra i cittadini. Supermercati presi d'assedio, farmacie prese d'assalto, autobus, metro e treni vuoti. I meme non risparmiano nessuno e con la loro dose di ironia, spesso tagliente, contribuiscono e diminuire l'ansia e la paura.

Raccomandiamo di leggere il Vademecum e le FAQ del Ministero della Salute per affrontare questa situazione nel modo corretto.