Coronavirus, la pornostar che sfida il virus dalla camera da letto

Il caso di Lola Taylor, famosa porno star russa calata in questi giorni in piena zona rossa a Milano, centro storico, appartamento di lusso, sconcerta. Farà discutere infettologhi , infermieri e naturalmente tuttologhi e divanisti. Perché Lola è in tournee a Milano, si offre a coppie, gays e trans, ma sembra non curarsi delle ordinanze che impongono distanze e cautela nelle strette di mano. Figuriamoci negli amplessi a pagamento. Lola si dice “very open minded” e si descrive: “ora sono a Milano ,siete pronti a trascorrere una piacevole ed indimenticabile notte? ho un sorriso affascinante, corpo in tensione con pelle delicata e giocoso bocca, ti farò impazzire“. Nella foto sul sito di incontri che la ospita, si è travestita da crocerossina ma solo un maldestro ingenuo potrebbe confonderla per una neo infermiera del Sacco: un suo lungo elenco di prestazioni sconcerta, si va dalla sculacciata alla classica fellatio al bacio alla francese, ovvero la studentesca limonata. Ma poi Lola precisa: è a Milano per offrire incontri hard, e via con un catalogo che farebbe arrossire il divin marchese De Sade. E i milanesi?

Yorkie, omaggiando la tradizione internazionale di Milano, la recensisce in inglese:

“I have met Lola another 3 times in the past,in Paris and in Athens. I have written a review in escortguide as well,where I have an account there with the same username(yorkie) since 2014 and anyone can verify that. Since we have the intimacy,the service I get is top-notch everytime. Some things she provides,she tends to provide them "with sympathy" but if you are well groomed and show up looking normal,then I believe you should have no problem and wouldn't be turned down for those services. “ (Ho incontrato Lola altre 3 volte in passato, a Parigi e ad Atene. Ho anche scritto una recensione su Escortguide, dove ho un account con lo stesso nome utente (Yorkie) dal 2014 e chiunque può verificarlo. Dal momento che abbiamo l'intimità, il servizio che ottengo è di prim'ordine ogni volta. Alcune cose che fornisce, tende a fornire loro "con simpatia" ma se sei ben curata e ti mostri normale, allora credo che non dovresti avere problemi e non verrai rifiutato per quei servizi. "

Il signor “Op1975” ( si firma così) la promuove a pieni voti:

“Curioso di incontrare una pornostar, approfitto del tour italiano di Lola Taylor. La mia valutazione? È una vera professionista, impeccabile. Con lei tutto è possibile e lo fa con passione. Il rate è più alto dello standard, ma vale quello che si spende. Disinibita e sempre sorridente, la soddisfazione è assicurata. Trovo che somigli un po' a una nostrana showgirl televisiva, moglie un famoso calciatore... Promossa !”

E i famosi servizi ? C’è il whirpool, lo squitting, il BDSM,il fetish, il dirty talk , la gang bang e via con le sigle per iniziati. C’è pure il massaggio alla prostata ( per pensionati ?) e la “ seduta in faccia” E il pericolo del Conid 19 ? Il cliente di Lola si laverà le mani a fine prestazione ? Lola eserciterà la sculacciata in guanti monouso? Le tariffe non sono popolari: 400 euro all’ora, 1200 per una cena, 2000 per una nottata. E il tampone finale?

Forse qualcuno ha dimenticato di regolamentare ,oltre a pizzerie , piscine e bingo,le maison. Perchè come invita il sindaco Sala, bisogna cambiare abitudini. Anche nelle alcove delle professioniste in tour.