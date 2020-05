Coronavirus, vacanze italiane: Puglia e Sicilia ripartono con Cds Hotels

Coronavirus, dopo due mesi Puglia e Sicilia ripartono con Cds Hotels

CDSHotels propone vacanze italiane all’insegna della piena sicurezza tra il mare e il cielo azzurro di Puglia e Sicilia

Dopo due duri, durissimi mesi trascorsi tra divano, balcone e camera da letto, esplode la voglia di viaggi e vacanze tra natura, mare e spazi aperti, in pieno relax e sicurezza nei luoghi più belli d’Italia, che tutto il mondo ci invidia: Puglia e Sicilia.

CDSHotels, la più grande catena alberghiera di Puglia e tra le più prestigiose e affidabili d’Italia, da sempre apprezzata per l’eccellenza e la qualità dei servizi offerti, non si è mai fermata e ha utilizzato questo tempo sospeso per mettere a punto tutti i dettagli, con l’obiettivo di offrire vacanze all’aria aperta come prima, sempre all’insegna del divertimento e del relax, ma con un valore aggiunto: la sicurezza e la serenità per tutti gli Ospiti, grandi e piccini. Perchè la vacanza è una necessità e non un optional.

I bimbi hanno bisogno del mare per crescere sani, ma anche i genitori e le coppie hanno bisogno di rilassarsi e riprendersi sia fisicamente che emotivamente.

E così tutte le attività del villaggio, dalla ristorazione all’animazione, dal servizio bar alla navetta... sono state sintetizzate, in base alle linee guida per il settore turistico pubblicate dall’Oms, in un documento il cui testo completo è disponibile in prima pagina sul sito www.cdshotels.it e che, nella versione più dettagliata, è diventato il fondamento delle “Linee guida e operative per la gestione dell’emergenza Covid-19 nelle strutture CDSHotels” per tutti i Direttori degli Hotel e Villaggi della catena. Tutti i dipendenti sono stati sottoposti da CDSHotels ad un accurato piano di formazione.

Del resto i sei villaggi e i quattro hotel, dagli ampi spazi e quasi tutti adiacenti o addirittura incastonati in splendidi riserve e parchi naturali, si prestano alla piena adozione delle misure di sicurezza raccomandate dall’Oms.

Nelle grandi sale da pranzo, ad esempio, e nei ristoranti a tema tipo “Il Pugliese“ e “Il Siciliano“ i tavoli saranno posizionati in maniera da consentire il distanziamento necessario. Il buffet, dove previsto, sarà mantenuto, ma tutti i clienti saranno serviti dal personale di sala.

Anche le attività di animazione saranno ripensate con più spettacoli o intrattenimenti nella stessa serata in modo da dividere gli Ospiti a seconda delle loro preferenze e garantire loro il divertimento.

La distanza di sicurezza sarà garantita anche in spiaggia e in piscina e il servizio navetta sarà implementato.

Particolare attenzione sarà dedicata al servizio di pulizia e disinfezione sia nelle camere che negli spazi comuni.

Infine CDSHotels ha confermato tutti i vantaggi economici e il proprio impegno nella solidarietà: prolungato fino al 31 maggio lo sconto “Super Prenota Prima“. Chi prenota entro questa data avrà diritto ad uno sconto pari al dieci per cento! Potrà disdire la vacanza fino a 21 giorni prima rispetto alla partenza senza perdere la caparra versata, a parte il 5 per cento che andrà sempre alla Protezione Civile.

Per chi ha prenotato precedentemente c’è la possibilità di ricevere un voucher valido diciotto mesi a partire dalla data di emissione, da spendere in una delle dieci strutture tra Puglia e Sicilia.

E c’è tanta voglia di spazi aperti tra cielo e mare azzurro, tanta voglia di ripartire più forti di prima. Naturalmente all’insegna di vacanze rigorosamente italiane! Le migliori al mondo per bellezza, igiene, qualità e sicurezza.