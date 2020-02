Coronavirus, psicosi in salsa bergamasca e altri meme. Esplode l'ironia web

Coronavirus, il web ritrova il sorriso con i meme (e sconfigge la paura)

Mentre resta alta la tensione per il coronavirus, il web cerca, come al solito, di stemperare la paura e l'ansia collettiva che è esplosa negli ultimi giorni tra i cittadini. Supermercati presi d'assedio, farmacie prese d'assalto, autobus, metro e treni vuoti. I meme e i video virali non risparmiano nessuno, con la loro dose di ironia... Come il video in dialetto bergamasco di Mara Salerno, appassionata di fotografia e social: "Il mio video - racconta a Bergamonews - è nato per gioco per prendere in giro alcuni atteggiamenti e commenti allarmati di tutti i miei amici. È un modo per dire: va bene l'emergenza, ma non perdiamo il senno".