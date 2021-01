Covid, La Piadineria apre trenta nuovi locali in piena pandemia

Covid, 30 nuovi locali aperti in piena pandemia

La pandemia non ha frenato la corsa alle nuove aperture di La Piadineria. La catena di proprietà di Permira ha inaugurato 25 punti vendita nel 2020 e altri cinque a gennaio, portando complessivamente a 281 il numero dei locali a marchio. Il programma continuerà per tutto l’anno sulla base di un piano di sviluppo che prevede almeno altri 50 ristoranti durante il 2021. Nel frattempo, la società sta analizzando i dati relativi all’andamento del 2020. In generale si stima un calo a due cifre degli incassi rispetto al 2019, che era stato chiuso poco sotto i cento milioni di ricavi.

Il Gruppo de La Piadineria ha reagito rapidamente alle restrizioni imposte dai Dpcm: i locali sono rimasti attivi, aumentano il servizio di delivery attraverso le partnership con Glovo, Deliveroo, Just Eat, UberEats e Food Racers. Inoltre– secondo quanto riporta Pambianconews– i locali hanno continuato a gestire il servizio take-away realizzando la app click and collect, per ordinare online e ritirare il proprio ordine senza attendere in coda.

Covid, le nuove strategie di sviluppo del brand

A dicembre– fa sapere Pambianconews– La Piadineria ha inaugurato i locali al Centro Commerciale Il Palladio, poco fuori Vicenza, quello in zona piazzale Cadorna a Milano, al Centro Commerciale Le Gru di Grugliasco (Torino) e al Centro Commerciale Centro Nova, a sud ovest di Bologna. Le aperture di gennaio riguardano invece il Carrefour di Pavia, Gran Giussano in Brianza, Centro Lame a Bologna, il Centro Commerciale Pescara Nord e un ristorante traffic road a Legnago, tra Verona Sud e Mantova.

La strategia di sviluppo del brand, fa sapere Pambianconews, consoliderà le aree tradizionalmente presidiate dall’azienda e si rivolgerà a tutti i canali del retail. Nel frattempo, la chiusura dei centri commerciali imposta nei giorni festivi e prefestivi consente a La Piadineria di proseguire l’attività di remodelling dei locali più vintage, che vengono aggiornati al nuovo visual e dotati dei digital menuboard e dei self checkout kiosk.