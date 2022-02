Davide Maggio insultato dai fan di Emma, e la cantante perde follower su Ig

Bodyshaming a due direzioni: per punire Davide Maggio, i fan di Emma lo insultano per il suo aspetto

Le polemiche sul bodyshaming fatto dal giornalista Davide Maggio a Emma Marrone stanno ancora divampando in rete, ma lo scontro social è già tornato indietro come un boomerang per entrambi. Se da un lato, infatti, la cantante sembra aver perso follower su Instagram, una pioggia di critiche e insulti ha gelato Maggio.

Tutto è cominciato con le parole di Davide Maggio in un video in cui commentava il look di Emma a Sanremo: "Se hai delle gambe importanti eviti di metterti le calze a rete", un giudizio fuori luogo che però la cantante non ha voluto lasciar cadere nel vuoto. "Il body shaming con il linguaggio politically correct non so se è più imbarazzante o noioso, ma non commentiamo questo — ha detto Emma. Mi rivolgo soprattutto alle ragazze, a quelle giovanissime, evitate di ascoltare e leggere commenti del genere, il vostro corpo è perfetto così com’è. Dovete amarlo e rispettarlo e dovete vestirvi come vi pare, sia che abbiate le gambe importanti o meno."





Parole bellissime che però non tutti i suoi fan sembrano aver ascoltato e capito. "Cesso a pedali, porco, parli tu con quella faccia?" sono solo alcuni dei commenti comparsi sul profilo Facebook di Davide Maggio. Una sorta di spedizione punitiva dettata dalla voglia di difendere Emma e di rivendicare le proprie libertà che però è diventata a sua volta un'enorme operazione di bodyshaming, con l'obiettivo di colpire Davide Maggio nelle sue caratteristiche fisiche: la stempiatura, il sovrappeso, la postura...

Qualcuno, poi, fa anche notare che Emma sembra aver perso migliaia di follower su Instagram dopo il suo appello anti-bodyshaming. Concidenze? Aspettiamo la prossima puntata di questo scontro social.