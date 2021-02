Demi Lovato shock: "Ho avuto tre ictus e un infarto dopo l'overdose"

Demi Lovato e le rivelazioni shock sulla sua vita

Demi Lovato si racconta per la prima volta, senza filtri nè veli, nella docuserie "Dancing With the Devil", nominata ai Grammy. La cantante di fama internazionale rivela i momenti più duri della sua vita, che l'hanno portata quasi ad un passo dalla morte. In particolare la storia ruota attorno all'episodio di overdose avvenuto nel 2018, che le causò tre ictus e un infarto. I medici la pensavano ormai "spacciata". In realtà Demi Lovato, dopo un periodo di riabilitazione di diversi mesi, ad agosto 2018 riuscì ad uscire dall'ospedale.

A oggi, nel trailer della sua nuova docuserie, ricorda con consapevolezza quel periodo "tosto" della sua vita e confessa di aver avuto "danni cerebrali importanti". Tra gli effetti più evidenti, la difficoltà a leggere e l'impossibilità di mettersi alla guida.

Nel frattempo l’appuntamento con la docuserie Demi Lovato: Dancing With the Devil è previsto per martedì 23 marzo su Youtube. La speranza da parte degli autori e della cantante Demi Lovato è quella di "portare le persone a riflettere sui danni che possono causare gli eccessi".