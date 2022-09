Disattivato il profilo IG di Fabrizio Corona, dopo la richiesta di Totti

Il profilo di Fabrizio Corona è stato disattivato, poco dopo la richiesta di contatto da parte di Francesco Totti

L'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona negli ultimi giorni, ha dichiarato e iniziato a pubblicare il materiale fotografico segretamente custodito nei suoi archivi da anni, sull'ex coppia d'oro del calcio Francesco Totti e Ilary Blasi.



L'assist a Fabrizio Corona, per iniziare a diffondere le sue preziose informazioni, gli è stato servito non volendo, dall'intervista senza peli sulla lingua di Francesco Totti. Il fotografo dal suo profilo Instagram tra una pubblicità e una puntualissima rassegna stampa, ieri 12 settembre, ha pubblicato la prima foto di una delle presunte amanti del 'Pupone', una certa Martina.



Il rumore in rete che sta generando Fabrizio Corona è tanto, al punto che oggi mentre s'apprestata a rivelare un altro caldo scoop, lo stesso ha pubblicato lo screenshot della richiesta di contatto, via Instagram, arrivatagli dal profilo di Francesco Totti.

Com'è andata a finire? A distanza di poche ore dalla pubblicazione della storia, il profilo IG che Fabrizio Corona utilizza è stato chiuso. Ora attendiamo che il fotografo si faccia vivo e sicuramente spiegherà cosa è accaduto. Insomma per scriverla in linguaggio social 'to be continued'.