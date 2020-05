DONTSTOPBEAUTY, gli appuntamenti di Cosmoprof per estetica e settore hair

Dall’emergenza alla ripartenza: è questo il leitmotiv che guida le iniziative di Cosmoprof Worldwide Bologna per supportare l’industria cosmetica nella gestione delle conseguenze legate alla diffusione del COVID19.

Dal 12 al 14 maggio, Cosmoprof dedicherà particolare attenzione alle categorie professionali grazie agli appuntamenti speciali di #DONTSTOPBEAUTY: un calendario di incontri live sui canali social della manifestazione, dedicati al mondo dell’acconciatura e dell’estetica applicata.

Nelle scorse settimane, con #dontstopbeauty Cosmoprof ha dato visibilità alle iniziative messe in atto dalle aziende di settore a supporto della comunità durante l’emergenza COVID19.

Grazie al contributo di esperti del settore e delle istituzioni, la sezione di arricchisce di appuntamenti digitali focalizzati sui temi chiave per il canale, nell’ottica della riapertura delle attività. Tra gli argomenti trattati, l’importanza dell’intervento delle istituzioni per rafforzare il rapporto tra aziende e operatori, le nuove esigenze del cliente e le strategie da mettere in atto per il guadagno.

Non mancheranno le sessioni dedicate ai trattamenti del (prossimo) futuro e alle problematiche della pelle che derivano dallo stress dovuto alla sensazione di instabilità e insicurezza di queste settimane di chiusura. Si parlerà anche di tecniche di respiro e dell’importanza – sempre più sentita- dei valori umani.

Gli appuntamenti saranno moderati da Silvia Fossati.

Gli appuntamenti live di #DONTSTOPBEAUTY saranno il preludio a WeCosmoprof, l’inedito format digitale di Cosmoprof Worldwide Bologna.

Dal 4 al 10 giugno, i webinar di Cosmo Virtual Stage analizzeranno le nuove abitudini dei consumatori, le nuove tendenze di make-up della “fase 2”, le strategie di comunicazione più efficaci per dare valore al brand e incrementare il rapporto di fiducia con il cliente, le opportunità per il comparto spa e dell’hospitality tourism nelle fasi successive all’emergenza legate al COVID19, le prospettive e gli sviluppi per SPA&Beauty Manager.

Anche gli espositori della 53a edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna avranno la possibilità di dialogare direttamente con gli operatori.

Per poter riprendere al meglio il business, è importante infatti rafforzare il rapporto tra produttore e professionisti, per ascoltare le rispettive esigenze e valutare una strategia comune per rispondere alle esigenze della clientela. Le aziende potranno utilizzare sia la piattaforma WeCosmoprof sia i live di #DONTSTOPBEAUTY per presentazioni in diretta delle novità prodotto e dei loro progetti futuri.