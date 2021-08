Elettra Lamborghini incinta: dai social il post che fa impazzire gli utenti

Elettra Lamborghini incinta, la frase ambigua su Instagram: "Ciao da noi tre"

Dopo mesi di lavoro tra gli studi televisivi Mediaset dell'Isola dei Famosi, dove ha vestito i panni dell'opinionista, e l’uscita del nuovo singolo Pistolero, Elettra Lamborghini si gode ora le vacanze estive nella bella isola di Mykonos, in compagnia del marito Afrojack. E tra una serata, uno spritz a bordo piscina e un tuffo in mare, l'irrivente cantante non perde occasione per "stuzzicare" i suoi followers, lasciando un messaggio, a detta di molti, piuttosto enigmatico.

Direttamente dal suo profilo Instagram ecco che arriva una foto in bikini giallo, accompagnata dalla didascalia sibillina: “Ciao da noi tre”. Quattro semplici parole che fanno impazzire gli utenti.

Immediati infatti i commenti di chi ha capito che si trattasse dell’annuncio della sua prima gravidanza: “Bella”, scrive la cantante e conduttrice televiva Anna Tatangelo, "Congratulazioni", commenta un ragazzo, emoticon a cuore e di commozione posta invece l'amica e giornalista e conduttrice Ludovica Pagani. Ma c'è anche chi alla notizia della gravidanza non ci sta, e ironizza su altro: “Non sta parlando di nessuna gravidanza”, scrive un utente, “Avete frainteso”, dichiara un altro, “Sta parlando del suo seno”, afferma una ragazza.

Elettra Lamborghini marito, il dolce commento di Afrojack: conferma o depistaggio?

Elettra Lamborghini, si sa, è solita stupire i follower con caption irriverenti e fuori dal comune. Sarà questa la volta dell'ennesima provocazione della regina delle hit estive? O invece l'annuncio commosso e serio dell'arrivo del primo figlio? Intanto, il dj, nonché marito di Elettra Lamborghini, Afrojack, sotto la foto lascia un dolce commento: conferma o depistaggio? Non ci resta che attendere.