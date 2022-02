Elisa Isoardi, selfie in lingerie. Che trasparenze (FOTO)... "Sei una favola"

Elisa Isoardi in ligerie: selfie spettacolare

"Si esceeeee!", scrive Elisa Isoardi sui social postando un suo selfie in lingerie: body di pizzo e scollatura che non sfugge all'occhio dei suoi ammiratori. "Wow.... beato chi ti incontra ... sei una favola!!" ... "Wow, una Dea!!!", le scrivono tra i commenti, mentre il post delle 39enne conduttrice e star tv (da La Prova del Cuoco a Ballando con le stelle, senza dimenticare l’Isola dei Famosi) si guadagna una pioggia di like. Con la speranza di tutti di rivederla protagonista sul piccolo schermo a breve.

"Volevo ritrovare la serenità la grinta che mi appartiene e che in certi momenti ha faticato a esprimersi. Dopo 18 anni di carriera, quando la "macchina" si ferma è come se si fermasse tutto. Il telefono inizia a squillare meno, i giorni passano e spesso senti di non aver concluso granché. Per una abituata a viaggiare a velocità costante, che trae energia, vita e stimoli da un lavoro come il mio, che avvolge e fa parte di te 24 ore su 24, una pausa forzata è dura", ha raccontato la Isoardi in una recente intervista a Gente. Intanto i fans la seguono su Instagram: "Per ora li porto nel mio mondo così, con video e immagini". "Ho capito che ti possono togliere un programma, ma non l’affetto del pubblico”, le parole di Elisa Gente. Sul piano personale svela: "Ho 39 anni e a volte penso che mi piacerebbe avere un figlio, che rappresenta il coronamento di un legame, l'espressione massima di essere donna".

Wanda Nara, selfie da urlo della moglie di Mauro Icardi

Wanda Nara è in formissima: la moglie dell'attaccante del Psg Mauro Icardi, pubblica una foto social mozzafiato che lascia i fans a bocca aperta. La showgirl argentina si allena nella palestra personale che tiene nella propria casa e l'occhio di tutti cade sulla scollatura spettacolare. Ed è boom di like e commenti d'apprezzamento per la foto che Wanda Nara ha regalato ai suoi milioni (ha superato quota 10 mln) di followers.

Madonna, foto 'audaci' a 63 anni: boom sui social per lady Veronica Ciccone

"Problemi con l'auto", scrive Madonna nel suo post su Instagram a correedo di una serie di foto stile 'donne e motori' che scaldano la rete. La celebre Material Girl a 63 anni sa sempre come stupire i suoi fans. Applausi.

Chiara Ferragni, look da sogno a Parigi

Chiara Ferragni pubblica una foto su Instagram in albergo a Parigi, dove si trova per la Paris Fashion Week (primavera-estate 2022), che ha fatto impazzire i suoi milioni e milioni di fans. La regina delle influencer e imprenditrice - che ha presenziato alla sfilata di Schiaparelli - è apparsa con un cappotto bianco largo e un paio di calze a rete. Spettacolare. E, sotto il cappotto il reggiseno nero e i collant... Un effetto vedo-non vedo da 110 e lode.

Rihanna prepara la lingerie per San Valentino

"Il giorno di San Valentino è per me... ma voi potete guardare", scrive Rihanna sui social. La 33enne cantante delle Barbados è molto sensuale negli scatti che pubblica in regalo ai suoi follower: body rosso a lacci e pizzi che viene esaltato dal suo fisico top (e che si abbina perfettamente con i suoi capelli a righe rosse e nere). Il suo look fa parte della sua collezione di lingerie Savage x Fenty. Si preannuncia un San Valentino bollente, per la felicità del fidanzato di Rihanna: il rapper Asap Rocky, con cui si è fidanzata a dicembre 2020 (ma i due si conoscono da dieci anni tra tanti tira e molla).

