Elisabetta Canalis in piscina senza costume: LA FOTO che infiamma i fan

Elisabetta Canalis ancora una volta lascia senza parole. Una foto in piscina postata su instagram scatena la curiosità dei fan: "E' senza costume?". Libertà: così la bellissima showgirl descrive l'immagine sui social.

Elisabetta Canalis condivide con i suoi fan una foto incredibile e che incarna in modo preciso il concetto di "libertà". Lo scatto ha raccolto un diluvio di cuoricini e commenti adoranti. E per chi ha lasciato un cmmento non ci sono dubbi: Elisabetta Canali non porta alcun tipo di costume

