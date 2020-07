Fima Carlo Frattini presenta SWITCH GALLERY, nuovo showroom aziendale

Fima Carlo Frattini, azienda contraddistinta da un approccio dinamico e innovativo, ha messo a punto un nuovo spazio espositivo aziendale per la presentazione dei nuovi prodotti, il cui concept mira a illustrare a 360 gradi il mondo del brand anche in funzione di una modalità virtuale.

La progettazione degli spazi, infatti, è stata studiata per mettere in luce l’ampia offerta del marchio non solo al visitatore che si reca in azienda ma, soprattutto in questo particolare periodo storico, anche in occasione di incontri e workshop digitali, fornendo così non solo un overview sulle collezioni ma anche il vocabolario delle diverse possibilità̀ realizzative in termini di abbinamenti, materiali, finiture e stili per la realizzazione di progetti sia residenziali che contract.