Gallipoli mette in pausa la movida. L'Ibiza d'Italia si organizza anche nell’entroterra con cibo e cultura

Gallipoli si prepara alle sfide del prossimo ventennio con l’ambizione di attestarsi tra le mete turistiche più ambite d’Europa. La ricetta? Non solo movida di qualità e balneazione a cinque vele, si lavora ad un’ offerta più ampia che abbraccia tutto l’entroterra, l’alto lido, i siti culturali, la tradizione agroalimentare di mare e di campagna. Un mix di percorsi enogastronomici nei Borghi di San Mauro, i tre piccoli paesini che abbracciano Gallipoli (Sannicola, Tuglie e Alezio), tra masserie e dimore storiche organizzate a fare ospitalità per un pubblico alla ricerca di tranquillità, pace ed esperienze nel Salento più autentico e profondo.

Tuglie, patria del Vino Rosato Salentino, Alezio città Messapica, Sannicola giovane paese contadino che della buona cucina di tradizione ne ha fatto un vanto nella ristorazione nazionale. Imprenditori, operatori turistici, comunità attiva, buon politica, tutti d’accordo nel mettere a sistema un nuovo modello turistico organizzato in un gioco di sponda tra costa ed entroterra. Questa sarà anche l’estate dei lidi family friendly, delle storiche grandi discoteche, come il Rio Bo e il Praja che hanno messo in piedi una programmazione internazionale in linea con le direttive anti Covid-19, ma anche della movida slow del Blanc, salotto di charme nel cuore di Gallipoli, o dei cocktail bar vista mare.

Restano però ancora spenti i riflettori di altri top brand dello spettacolo e del divertimento al momento in stand by per le vicende note alle cronache degli ultimi due anni. Gli imprenditori stanno cercando validi e affidabili interlocutori istituzionali perché si possa accelerare il processo di rinascita che da qui ad un paio d’anni porterebbe a nuovi e importanti investimenti nel settore della movida di altissimo livello, con ricadute economiche su tutto il territorio.

Si riparte quindi ma su fronti più ampi, si allarga il raggio d’azione nella consapevolezza che Gallipoli non è solo costa nord, che i grandi eventi di spettacolo non si possono svolgere nel cuore della città, causando la paralisi del traffico, ma possono essere dislocati sull’alto lido di Sannicola, in una meravigliosa area di molti ettari , vista golfo, tra cave e paesaggio di pietra, dove già da tempo lo strumento urbanistico prevede insediamenti produttivi turistici e di pubblico spettacolo. (Discoteche , bar, ristoranti, centri sportivi...) Anche il borgo antico della “città bella” inizia a cambiare volto, commercianti e imprenditori iniziano a disegnare percorsi nuovi , meno commerciali, nel rispetto della straordinaria bellezza della città vecchia. Si punta ad ampliare l’offerta oltre che per il “grande pubblico”, anche per chi fino a 15 anni fa, prima dell’esplosione del “divertimentificio”, frequentava Gallipoli per la sua poetica e raffinata bellezza.

* Ideatore Borghi di San Mauro - Gallipoli di Campagna