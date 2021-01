Genova, gara per la storica pasticceria Klainguti. In pole il petroliere Volpi

A Genova c’è una gara: quella per rilevare la pasticceria storica Klainguti in città dal 1828. Il locale conosciuto per la brioche Falstaff, dedicata a Giuseppe Verdi è fallito il 3 dicembre. Non ce l'ha fatta ad uscire dalla crisi dovuta alla pandemia. Secondo quanto riporta pambianconews i maratoneti più accreditati sono Gabriele Volpi, imprenditore della logistica petrolifera e Michel Paquier, maestro pasticciere.

In particolare Volpi ha interessi nei porti più importanti in giro per il mondo. E’ presidente dello Spezia calcio e della Pro recco, squadra di pallanuoto. Secondo pambianconews sarebbe proprio il re del petrolio il favorito in quanto nel giugno 2019, attraverso Hi Food, aveva già rilevato due locali genovesi, Moody di largo XII Ottobre e della Pasticceria Svizzera di Albar, finiti all’epoca nella bufera del crac Qui!Group, per la vicenda dei buoni pasto, poi dichiarata fallita. Sempre Volpi a luglio ha acquisito il ristorante Capo Santa Chiara a Boccadasse.