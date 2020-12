giglio.com presenta il suo primo short movie

GIGLIO.COM lancia il suo primo short-movie, on air trasmesso attraverso una programmazione televisiva e sul canale YouTube. Al centro della narrazione, un’estetica che racchiude i valori Made in Mediterraneo che contraddistinguono la luxury e-destination, ovvero il fascino e la costante ricerca di bellezza dove capisaldi come inclusività, leggerezza e gioia di vivere rappresentano la vera essenza del brand. La leggerezza mediterranea si rivela in tutto il fascino di luoghi autentici, ambientazioni spontanee e suggestive di una natura rigogliosa che ne racchiude la vera ricchezza e il lusso. Si susseguono scene di vita di ragazzi e ragazze, esploratori di una bellezza unconventional, compagni di una storia che attraversa lo stile, con spirito libero e indipendente. Luxury destination globale e allo stesso tempo unica, che trova nei codici estetici e culturali mediterranei i suoi valori: "Vogliamo ispirare la ricerca della bellezza, con leggerezza e semplicità… ed essere dei buoni compagni di viaggio per i nostri clienti!" - ha dichiarato Giuseppe Giglio, CEO di GIGLIO.COM - “Questo shortmovie rappresenta il nostro manifesto di stile indipendente e mediterraneo.” Il breve cortometraggio sarà on air nei canali tv e digital con una reach stimata di 10 milioni di visualizzazioni. Contemporaneamente avverrà la distribuzione a livello internazionale su YouTube, con l’obiettivo di raggiungere fino a 15 milioni di visualizzazioni.