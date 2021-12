Infedeltà? Dipende dai segni zodiacali: ecco i più propensi al tradimento

Oroscopo 2022 dell'amore: Ariete, Toro e Pesci più inclini al tradimento. Vergine, Capricorno e Scorpione i più fedeli

Quello che viene è l’Anno dell’Ariete, considerato il segno che sarà più degli altri baciato dalla fortuna in tutti gli ambiti e che più degli altri sarà propenso a trasgredire ed a tradire. I nati tra il 21 marzo ed il 20 aprile, appartenenti al primo segno zodiacale secondo le regole occidentali, saranno fortunati in amore, affari, salute e perfino nel gioco.

"Gli Ariete sono molto passionali ma amano l’avventura, molto spesso non riescono a fare a meno di “rischiare” e lanciarsi nel gioco di una relazione parallela" sottolinea il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com che ha interpellato gli esperti.

Tra i più “traditori” dello zodiaco ci sono anche i nati sotto il segno del Toro che —seppure prediligono la stabilità e rifuggono il cambiamento— si troveranno nell’Anno Nuovo a vivere molte situazioni inaspettate, all’insegna della trasgressione e delle novità.

Poi ancora sul podio ci sono i Pesci —grandi esteti ed amanti della bellezza— in cima alla classifica dei segni più traditori. Ma essi organizzano gli incontri clandestini con tale astuzia ed intelligenza che molto difficilmente vengono scoperti.

A seguire i nati sotto il segno della Bilancia. Anch’essi dominano alla perfezione l’arte dell’inganno e riescono ad essere infedeli senza che nessuno se ne accorga.

Quindi i Sagittario, romanticissimi, ma anche grandissimi traditori. Essendo un vero segno di fuoco, la seduzione per loro è una sfida permanente. Così cercano spesso di interrompere la loro routine e di circondarsi di nuove persone.

Mediamente infedeli sono invece i nati sotto il segno dei Gemelli, dell’Acquario, del Leone e del Cancro. "Tradiscono solo se c’è l’occasione. E l’occasione non mancherà neanche per loro nel 2022" commenta il fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com.

Chiudono la classifica i segni meno infedeli in assoluto: i Vergine, i Capricorno e gli Scorpione, i 3 segni più affidabili in assoluto. Ma questo non significa che non siano in grado di tradire. Farlo oggi è facilissimo: ci si registra su Incontri-ExtraConiugali.com con uno pseudonimo, una data di nascita ed una zona di residenza e ci si può tuffare in qualsiasi avventura.