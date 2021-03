Isola dei Famosi, la no-mask Daniela Martani si vaccina per entrare nel cast

Daniela Martani è stata recentemente chiamata da Mediaset per partecipare all'edizione 2021 dell'Isola dei Famosi. Ma molte persone tra il pubblico, soprattutto sui social, non sembrano aver gradito la decisione. Il reality ha sempre fatto molto discutere e suscitato diverse polemiche, ma il caso di oggi è ancora più emblematico.

L'ex partecipante del Grande Fratello, Daniela Martani, è stata infatti accusata di aver diffuso pensieri e opinioni discutibili sull'emergenza pandemica in corso. Alcuni ritengono inappropriate le dichiarazioni rilasciate dalla stessa Daniela Martani anche sull'uso delle mascherine. Tra i commenti più insidiosi: "Che cosa pericolosa avere un personaggio del genere in tv", "Ma è quella che dice che il Covid non esiste?", "Dopo tutte le cose che dice ci voleva il premio tv".

Ora per, come scrive Aldo Grasso sul Corriere della Sera, sembra che la Martani (che la scorsa estate aveva fatto ritardare la partenza di un traghetto per il suo rifiuto a indossare una mascherina) si possa sottoporre a vaccini e tamponi pur di andare sull'Isola.

Daniela Martani ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo grazie alla partecipazione al reality show di Canale 5, il Grande Fratello 9. Ha poi lavorato per Radio Campus ed è stata più volte ospite in alcuni programmi televisivi sempre targati Mediaset, come Mattino 5 e Pomeriggio 5.