Kate Middleton magrissima in tuta, ma super chic-ROYAL FAMILY NEWS

Kate Middleton è bellissima anche in tuta. Tolti gli abiti da Duchessa, ha sbalordito tutti in versione sportivo-chic. ROYAL FAMILY NEWS

Kate Middleton bellissima anche in tuta - ROYAL FAMILY NEWS

La Duchessa di Cambridge si è mostrata in versione sportiva. In visita al London Stadium, all’Olympic Park di Stradford, ha sbalordito tutti.

Siamo abituati a vederla sempre impeccabile con abiti splendidi. Kate Middleton non sbaglia un colpo, è un’icona di stile e oggi ha dimostrato di esserlo anche in tuta. Tolti i panni da futura regina, indossati per l'ultimo evento a teatro, è passata ad un abbigliamento più casual e comodo, senza perdere la sua inconfondibile eleganza.

Kate Middleton in tuta: outfit low cost per la Principessa– ROYAL FAMILY NEWS

La moglie di William ha passato una giornata in palestra per presenziare all’evento ufficiale di Sportsaid, la charity di cui è patrona. L’associazione è un regalo che la Regina Elisabetta ha fatto alla Duchessa nel 2013, vista la sua passione per lo sport.

Kate ha stupito tutti mostrandosi in tuta e scarpe da ginnastica. Nonostante l’abbigliamento sportivo, la Duchessa è apparsa super chic e completamente abbinata. L’outfit scelto, total green, è anche low cost.

Il maglioncino è di Mango, i pantaloni di Zara e le sneakers sono di Marks & Spencer. Ad impreziosire il look una collanina oro e degli orecchini verdi, in tinta con la tuta.

In visita al London Stadium, lady Middleton ha parlato con gli altleti, ha scherzato e ha preso lezioni. Non è però passata inosservata la sua magrezza.

Kate Middelton in tuta: quanto è magra? – ROYAL FAMILY NEWS

Dagli scatti è impossibile non notare il fisico ultra esile della Duchessa di Cambridge. Kate Middleton appare sempre più magra. Durante gli ultimi eventi pubblici c’è chi ha notato, oltre all’eccessiva magrezza, anche un volto stanco e pallido. Da quando Harry e Meghan hanno abbandonato la Famiglia Reale, i membri della Corona hanno dovuto far fronte a moltissimi impegni. Kate è inoltre mamma di tre bambini e non si risparmia sul lavoro.

I ben informato sanno che la Duchessa è sportiva e molto competitiva. Si allena sempre anche con il marito e non si tira indietro di fronte alle sfide. Durante l’evento al London Stadium si è cimentata anche in una corsa e nel taekwondo.