Kendall Jenner:“Essere ricca e famosa non salva dall’ansia, credevo di morire”

Kendall Jenner si è confessata su Vogue riguardo ai problemi con l’ansia, parlando apertamente con uno psicologo, il dottor Ramani Durvasula, in un'intervista pubblicata sul canale YouTube della rivista.

“Sono molto consapevole delle mie ansie. Non mi piace la pietà, né parlare di quando non mi sento bene", ha ammesso Kendall Jenner all’inizio del video, consapevole di poter aiutare altre persone affrontando pubblicamente ma dichiarandosi nervosa.

Jenner ha ricordato di aver iniziato a soffrire d’ansia quando era bambina, con disturbi che si sono appesantiti lavorando nella moda. Essere stressata dal lavoro e provare tanta pressione sociale l’hanno portata a sentirsi “come se stessi morendo”, col desiderio di farsi ricoverare in ospedale per i sintomi che si era fatti fisici, come la perdita di sensibilità degli arti. Sebbene abbia riconosciuto di essere fortunata, ha detto che “essere ricca e famosa non impedisce all’ansia di tormentarmi”.

E poi ha aggiunto, indicando la sua testa: "He ancora un cervello" ma “non sempre è felice e non sempre è connesso". I disturbi d'ansia colpiscono 40 milioni di adulti negli Stati Uniti, secondo l'Anxiety and Depression Association of America, e solo il 36,9% riceve cure. Ecco perché Kendall ha voluto affrontare l’argomento pubblicamente.

"L'ansia è un continuum", ha chiarito il dottore. “Ci sono persone che sperimentano il disturbo in una forma più lieve e altre per cui ne va del lavoro, della propria casa e delle relazioni che vivono”.

Kendall Jenner ha anche parlato dell’ansia di affrontare viaggi o trovarsi con altre persone, soprattutto dopo l’emergenza Corvid-19. "Ora che si stanno lentamente riprendendo le normali attività, se vado a una cena o se vedo persone diverse dai miei amici più intimi, provo molta angoscia e preoccupazione".

Il dottore ha poi ringraziato Kendall Jenner per essersi aperta pubblicamente su un argomento così intimo e delicato: “Sono certo che hai aiutato molte persone che si sentono sole ad affrontare questo problema". E Kendall ha confermato: “Penso che la cosa più difficile di tutte sia soffrire questa solitudine."