Dopo aver festeggiato nel 2019 il suo centenario, la casa vinicola La Scolca celebra la sua centesima vendemmia. Un anniversario che la cantina ha voluto rispettare, nonostante le limitazioni imposte dal Coronavirus abbiano obbligato i proprietari della casa vinicola a farlo in modo inusuale. “La Scolca non si ferma - ha spiegato Chiara Soldati, responsabile de La Scolca - e prosegue le acquisizioni di nuovi ettari di terreno, a completare gli investimenti in tecnologia ed il restyling della zona accoglienza.

Il Coronavirus è una grande spinta a ripensare il nostro business e a migliorarci come persone e come imprenditori”. Secondo la Soldati, per un rilancio del comparto enologico quando finirà l’emergenza Coronavirus, servirà una cabina di regia comune, soprattutto a livello di eventi legati alla promozione del vino, per assicurare un'offerta che tenga conto delle esigenze e delle risorse specifiche di ogni azienda vitivinicola e delle diverse fasce di mercato che seguono il mondo vinicolo.

Servono format nuovi ed inediti, l’utilizzo della tecnologia, l’attenzione alla sostenibilità ambientale ed economica. Proprio in questo senso va il primo “La Scolca Smart Digital Wine Tasting”, in programma il 19 aprile alle ore 19, in live streaming instagram su @lascolca_official. Sul piano dell'enoturismo, Chiara Soldati si auspica che le istituzioni incentivino lo sviluppo di un vero e proprio piano turistico nazionale nel quale si valorizzi l’arte, la cultura, il territorio ed il cibo 100% made in Italy, ma anche il sano ritorno ai valori antichi. Bisognerà aspettare il 2021 per riaprire le porte ad un pubblico internazionale, con il quale è necessario però mantenere un costante rapporto comunicativo e relazionale attraverso il quale il cliente/ospite possa percepire soprattutto l'autenticità dei valori delle persone e dell'azienda, prima ancora della fidelizzazione al prodotto.

Occorrerà lavorare con le istituzioni e gli stakeholders ad una colossale ed unitaria campagna di comunicazione internazionale svincolata da stereotipi e cherilanci all'estero l'idea di un paese straordinario, moderno, sicuro, senza paura e capace - ancora una volta - di rinascere. Dal punto di vista dei prodotti, Il Soldati La Scolca Spumante Metodo Classico Blanc de Blancs è la novità che si presenta al mercato. Ottenuto da uve Cortese dei vigneti situati nella zona della DOCG Gavi, svolge un periodo di spumantizzazione con metodo classico di almeno 36 mesi, ed una o più volte l'anno, per ogni bottiglia, viene rimesso in sospensione il risultato della seconda fermentazione con sviluppo di aromi che permettono di ottenere il Pas – Dosè- Nature.

Si distingue per i profumi eleganti, freschi e giovani, il sapore delicatamente citrino e sapido, arricchito di sfumature dal pompelmo al mandarino, ed un finale di bocca fresco ed accattivante che invita a rinnovare l'assaggio.“E' il vino che abbiamo voluto dedicare alla nuova generazione della nostra famiglia, mio figlio, la quinta - racconta con orgoglio Chiara Soldati - per confermare ancora una volta la nostra propensione a volgere lo sguardo sempre al future. Come dice mia madre Luisa , è importante creare grandi annate, ma anche solide generazioni”.