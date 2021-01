La figlia di Jovanotti: "Ho combattuto contro il cancro. Ora sono guarita"

oggi la mia Teresa ha voluto raccontare la sua storia degli ultimi sette mesi. Ieri gli esami di fine terapia hanno... Pubblicato da Lorenzo Jovanotti Cherubini su Mercoledì 13 gennaio 2021

Lorenzo Jovanotti, pubblica su Facebook le parole della figlia Teresa Cherubini, che ha ammesso sui social di aver dovuto combattere contro il di linfoma di Hodgkin, diagnosticatole il 3 luglio 2020.

Nel post, accompagnato dalle sue foto senza capelli, la figlia del famoso cantante italiano ha raccontato l'iter della malattia: dalla scoperta del tumore che interessa il sistema linfatico, alla chemioterapia, fino alla decisione di tagliare tutti i capelli "come segno di un nuovo inizio".

La ragazza ammette di riuscire a raccontare ciò che ha passato "dopo mesi di ansie e paure"- perché aggiunge- "la storia é finita. Da ieri, 12 gennaio 2021 sono ufficialmente guarita".

Nonosante la battaglia sia stata vinta dalla giovane Teresa, alla fine del lungo post non nasconde che "la paura non é andata via, e ci vorrà del tempo perché possa fidarmi di nuovo del mio corpo, ma non vedo l'ora di ricominciare a vivere".