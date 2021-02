Mara Venier sbaglia domanda sulla moglie di Sileri: cala il gelo

Mara Venier, la padrona di casa di Domenica In, si lascia andare in una clamorosa gaffe nei confronti del viceministro della Salute. L'imbarazzo dilaga in studio, soprattutto sul volto dell'ospite Pierpaolo Sileri.

Mara Venier e quella domanda sbagliata sulla moglie di Sileri

La conduttrice, come di consueto, nella prima parte del programma fa il resoconto relativo alla pandemia da Covid-19, invitando esperti e politici ad intervenire sulla questione. Già a partire dal collegamento del tg1, qualcosa però non va. Mara Venier, probabilmente colta in un momento di lapsus, annuncia il suo ospite Pierpaolo Sileri come il "ministro", anzichè viceministro, mettendo in imbarazzo la giornalista del Tg.

Ma non finisce qui. In occasione della festa di San Valentino, la presentatrice non poteva non interrogare il suo ospite proprio a riguardo. Mara Venier chiede al viceministro Sileri: "Lei ha fatto gli auguri a sua moglie?“. Il politico, colto di sorpresa ribatte con un certo imbarazzo: “No, sono sincero, me ne sono dimenticato“. Non sapendo come stemperare l'atmosfera, la Venier azzarda l'ipotesi: "Sarà molto arrabbiata".