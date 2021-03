Masterchef, vince Francesco Aquila. Chiudono sul podio Antonio e Irene

Masterchef, il vincitore è Francesco Aquila

Masterchef, il programma di Sky giunto alla decima edizione e prodotto da Endemol Shine Italy, ha incoronato il suo vincitore: Francesco Aquila. Il 34enne cuoco amatoriale pugliese, residente in Emilia-Romagna a Bellaria-Igea Marina, maître di sala e docente di sala, è stato proclamato dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli come il miglior chef di questa edizione, dopo un'avvincente sfida finale. 100mila euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare il libro di ricette con Baldini&Castoldi, è la ricompensa per la meritata vittoria di Aquila. "Ne è valsa la pena stare lontano tanto tempo da casa. E' una soddisfazione grandissima. Questa è una finestra sul mio futuro", dice il maître di Altamura dopo il trionfo del programma di Sky Uno.

Mastercherf, chiudono il podio Antonio e Irene

Francesco Aquila, o meglio solo "Aquila", come è sempre stato chiamato nel corso del programma, ha battuto in finale Irene Volpe e Antonio Colasanto. Irene, 22enne romana, è laureata in Design, mentre il 25enne novarese Antonio è un dottorando in Chimica alimentare. Solo quarto Monir Eddardary, 29enne di origini marocchine e residente a Bevagna (Perugia), eliminato nel corso del primo episodio della serata.

