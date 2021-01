Meghan Markle lascia Harry da solo a Londra: non andrà dalla famiglia reale

Meghan Markle non tornerà a Londra con Harry la prossima estate?

La duchessa di Sussex, Meghan Markle, "con molta probabilità" non accompagnera' suo marito, il principe Harry, nel primo viaggio nel Regno Unito dalla loro uscita dalla Royal Family. Lo riporta il Daily Mail, citando diverse fonti anonime, e ricordando che il sesto in linea di successione al trono rientrera' a Londra quasi sicuramente questa estate per rivedere la famiglia dopo la Megxit.

Un'indiscrezione che contraddice tutte quelle diffuse finora, che già parlavano di una felice reunion tra Meghan Markle e Harry e il resto della famiglia reale, in particolare di un riavvicinamento di Harry e Meghan al principe William e Kate Middleton, che proprio in questi giorni ha svelato dettagli molto personali della loro vita privata.

Harry Meghan, il rientro previsto per la prossima estate. Ma...

I piani della coppia Harry - Meghan devono ancora essere finalizzati e molto dipende dallo sviluppo della pandemia e dalle restrizioni ai viaggi. Ma secondo le fonti, al momento il programma e' che Harry viaggera' senza Meghan e il piccolo Archie per tornare a casa e rivedere la Regina, il principe Carlo e il fratello William.

Le fonti sottolineano che la decisione di Meghan Markle, per ora, e' dettata solo da "ragioni pratiche e personali" e in nessuno modo vuole essere uno "schiaffo" alla famiglia reale. Tra gli appuntamenti che tra giugno e luglio attenderebbero i duchi di Sussex vi sono le celebrazioni per i 100 anni del principe Filippo, il Trooping The Colour, la celebrazione ufficiale del 95esimo compleanno di Elisabetta II. Harry e' atteso nel regno Unito anche per l'inaugurazione della statua che il principe William ha commissionato in memoria della madre, Lady Diana, a Kensington Palace.