Meghan Markle, libro choc: dal sesso con Harry ai litigi. Lui ‘rimbambito da…’

Meghan e Harry: in uscita il libro sulla loro storia. Dal sesso alle litigate: il contenuto è davvero piccante

“Meghan and Harry – The real story”, questo il titolo del libro di Lady Colin Campbell, 70 anni, in uscita sulla chiacchieratissima vita dei Sussex. Lady Markle è di nuovo al centro dei riflettori per le modalità con cui avrebbe legato a sé il Principe. Il settimanale Oggi ha dato alcune anticipazioni sul contenuto del libro, dal sesso, ai soprannomi, alle presunte manipolazioni da parte dell’ex attrice di Suits.

La bella Meghan avrebbe preso all’amo Harry con il sesso. Lui si sarebbe fatto “rimbambire” guadagnando così il soprannome di “Blow job”.

Meghan Markle 'sociopatica' e la frase choc alla festa del principe Carlo

Sono moltissime le persone che hanno parlato di Meghan Markle definendola una arrampicatrice sociale e manipolatrice. Dal libro emergerebbe ora un altro appellativo choc. A darlo è questa uno psicologo che, nel suo parere, definisce lady Markle sociopatica.

Il racconto di Colin Campbell è davvero piccante e mina ancora di più l’immagine della consorte di Harry. “E’ troppo noioso, andiamo via” avrebbe detto la Duchessa alla festa di compleanno del principe Carlo, tre giorni dopo le seguitissime nozze da favola. In quell’occasione Harry le avrebbe risposto di no e lei avrebbe iniziato a lamentarsi facendosi sentire da tutti gli invitati.

Meghan Markle avrebbe tirato una tazza di tè caldo addosso al cameriere

Dal libro emerge un ritratto di Meghan ben distante da quello della classica principessa. Lady Markle sarebbe capricciosa e anche maleducata. Un giorno avrebbe persino tirato una tazza di tè caldo addosso a un cameriere. A quest’ultimo sarebbero stati dati 280 mila euro in cambio del silenzio.

“Lo voglio stirato a dovere. Subito!”., disse un’altra volta buttando a terra un abito stropicciato.

Meghan Markle, il libro: 'Si sarebbe fatta pagare sottobanco dagli stilisti'

Secondo quanto racconta la Campbell la Duchessa si sarebbe fatta pagare sottobanco dagli stilisti per indossare i loro vestiti e gioielli quando era ancora una royal.

Non è tutto, il libro parla anche del rapporto finito tra Meghan e l’amica del cuore Jessica Mulroney, la stilista che le ha organizzato il Baby Shower a New York e che la introdusse nell’alta società canadese, dove conobbe Harry.

Harry e Meghan: respinta la domanda per chiamare la fondazione Archiewell

“La fondazione prevede un sito web con contenuti legati alla filantropia, al fundraising, al volontariato e alle opportunità di carriera. Ma non si specifica che tipo di azioni si intendono perseguire”. Con queste parole l’ufficio Brevetti di Los Angeles, l’Uspto (United States Patent and Trademark Office) avrebbe respinto la domanda di Harry e Meghan di chiamare la fondazione Archiewell in omaggio al loro primogenito.

Il formulario della richiesta sarebbe stato compilato male e in modo troppo vago. Il team della bella Meghan ha tempo fino al 22 agosto per ripresentare la richiesta.

Il libro, come si può immaginare, ha fatto infuriare la Duchessa che avrebbe tentato di impedirne la pubblicazione. Sarebbe andata su tutte le furie anche la regina Elisabetta.