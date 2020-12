Melissa Satta dopo Boateng: per lei c'è Matteo. Chi è il nuovo compagno

Melissa Satta dopo Boateng: scoppia un nuovo amore

Melissa Satta e il calciatore Kevin-Prince Boateng hanno di recente ufficializzato tramite un post Instagram la fine del loro matrimonio, evitando parole e commenti di rammarico. In realtà la crisi tra Melissa Satta e l'ex compagno Boateng dura da diversi mesi. Già dall'estate si parlava di problemi di coppia, subito smentiti dai due con un scatto insieme a una dedica romantica. Una storia però dall'epilogo scontato: dopo le vacanze Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng inizieranno le pratiche per la separazione consensuale.

Melissa Satta dopo Boateng: ecco chi è il nuovo compagno Matteo

Dietro la decisione di rendere pubblica la notizia della separazione tra l'ex velina Melissa Satta e il calciatore Boateng, secondo il settimanale Chi, pare ci sia la voglia da parte della showgirl di mostrare un nuovo amore. Stando alle indiscrezioni di Chi si tratterebbe di Matteo Rivetti, figlio di un noto imprenditore, conosciuto mesi fa durante una cena a casa di amici.

Dopo la fine del matrimonio con Boateng sembra che la Satta abbia trovato subito rifugio a casa di Renzo Rosso e Arianna Alessi. Proprio lì, secondo le indiscrezioni di Chi, Melissa Satta avrebbe conosciuto Matteo, figlio di Carlo Rivetti. Un amore a prima vista? Melissa, che sulle questioni personali è sempre molto riservata, per ora sui social non si sbilancia. Forse anche per il figlio di sei anni Maddox, avuto con l'ex compagno Boateng.