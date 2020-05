Milano si rimette (ordinatamente) in moto. E così anche chef Cracco ieri ha riaperto in Galleria e lui stesso è in prima fila nel suo locale. Servizio rigorosamente da asporto, come tutti. Ma caffè e cannolo da gustare in piazza rendono ancora più intenso il sapore della libertà ritrovata (anche se un po' cara: 5,30 euro) dopo tante settimane di lockdown.