Coronavirus e sesso, aumenta del 50% l'uso dei sex toys

MySecretCase - l'amore che riunisce ai tempi della quarantena

Un antico richiamo alla vita, un profondo desiderio di affermare il piacere e l’esistenza davanti all’onda lunga della malattia e dell’emergenza che in queste settimane sta coinvolgendo tutto il Paese. Questa è la risposta che MySecretCase, il brand che ha cambiato l’immaginario sulla sessualità in Italia e primo shop online per il piacere delle donne e delle coppie, si è data quando ha visto aumentare del 50% gli acquisti di sex toys da parte delle coppie (conviventi) e dei single, proprio nei giorni successivi all’attuazione del decreto del Governo Conte relative al contenimento della diffusione del contagio da virus COVID-19.

“Crediamo che l’obbligo a restare chiusi fra le mura domestiche abbia spinto tutta la penisola a trovare strategie per godersi la quarantena, sia da soli sia in coppia” dichiara Norma Rossetti, Founder di MySecretCase. “In questi giorni stiamo continuando a tenere aperte le comunicazioni con le nostre migliaia di utenti, tramite i canali social Instagram e Facebook, attraverso messaggi e chat di sostegno reciproco: quello che percepiamo è che, oltre alle sacrosante campagne di solidarietà e al bombardamento intenso di informazioni, c’è un forte desiderio di stare insieme, connettersi, fare l’amore, scoprirsi” continua.

“E anche in questi giorni prosegue il nostro impegno dedicato all’informazione e al benessere sessuale delle persone, ogni settimana, infatti, - il martedì e il giovedì alle 21 - sul nostro canale Instagram rispondiamo in diretta a domande, curiosità e paure, mettendo a disposizione dell’intera community l’esperienza di sessuologi e psicologi clinici che approfondiscono tematiche suggerite direttamente dai nostri utenti. Con l’arrivo della quarantena abbiamo anche intensificato la nostra attività live nelle stories di Instagram, con video “how to” per l’utilizzo dei toys e favole erotiche raccontate alla sera, per concederci il lusso dello svago e del piacere, anche in tempi difficili” conclude Norma Rossetti.

Gli amanti più attivi di questi giorni? Chi è da solo e non ha mai pensato di provare un toy ma ora si è improvvisamente trovato pronto a provare, chi già usa i toys ma vuole un kit di sopravvivenza completo; le coppie di lungo corso, che finalmente hanno tempo di giocare e sperimentare e le coppie che vivono in città diverse e non possono ricongiungersi ma riscoprono la voglia di stare insieme attraverso i gadget controllabili a distanza e le videochiamate. Nell’ultimo sondaggio di MySecretCase è emerso, infatti, che in questi giorni oltre il 40% degli utenti ha usato i sex toys e il 43% delle coppie è ben accetto a provare nuove esperienze e superare un po’ i limiti; numeri che potrebbero anche far ben sperare a un’inversione di rotta dei dati Istat sulle nascite che, a luglio 2019, registravano un calo del ben -4%, una tendenza che potrebbe essere simile a quella verificatasi in altri periodi storici molto critici, come guerre e calamità naturali.

Ma chi sono gli instancabili e gli habitué dei gadget dedicati al piacere? In una Survey dell’e-commerce condotta lo scorso gennaio, Il 40% degli intervistati ha dichiarato di aver utilizzato per la prima una volta un sex toy prima dei 25 anni e il 10% entro la maggiore età: è ormai diventato un oggetto che accompagna gli adolescenti verso un profonda conoscenza di sé e del proprio corpo. Il mercato risulta essere decisamente in espansione in tutte le fasce d’età: se nell’ultimo anno è cresciuta anche la percentuale dei senior che si avvicina ai sex toys - il 30% nella fascia 36-50 e quasi il 10% oltre i 50 anni - sono ancora i Millennial gli acquirenti più assidui (62%), grazie anche alla crescente presenza in rete di progetti, ad hoc, dedicati al benessere e all’informazione sessuale per i più giovani: una missione che MySecretCase ha sposato fin dall’inizio con progetti come Millennial Sex. Il 70% dei ragazzi, infatti, cerca online le informazioni legate alla sessualità e solo il 30% si si rivolge a professionisti e consultori.

Anche quest’anno Milano si conferma la città più dinamica in termini di vendite ma sono Roma e Napoli le più in crescita al Sud; le più spendaccione del 2019? Modena, Venezia e Verona. E se durante tutto l’anno i toys si riconfermano il regalo più gettonato per la propria anima gemella (65%), il 25% decide, invece, di regalarli ad amici e, il 20% di acquistarli per sé. L’analisi dei dati ci rivela, inoltre, che gli utenti spenderanno mediamente tra gli 80 e i 90 euro e il ben 70% di essi ordina da un dispositivo mobile e lo fa in orario d’ufficio (shh!)