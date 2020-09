Online con SheTech: nuove competenze digitali e soft skills per ripartire

A quasi un anno di distanza dalla sua nascita, ripartono da fine settembre i corsi della SheTech Master School, con 4 nuovi percorsi formativi online focalizzati sulle competenze digitali indispensabili per stare al passo con le hard e soft skills richieste dal mercato del lavoro: social media marketing, web design, data analysis, public speaking e content strategy.



“Nonostante il lockdown e il periodo d’incertezza, la Master School non si è fermata e ha saputo riadattare in tempi rapidissimi tutti i contenuti dei suoi corsi con format ad hoc per l’online” - racconta Laura Nacci, Direttrice Scientifica della SheTech Master School - “Il successo della prima sessione ha dato una spinta positiva per l’ideazione di una nuova stagione di formazione (tutta online), che prevede quattro nuovi percorsi progettati per fornire ai partecipanti strumenti teorici e pratici utili per rispondere tempestivamente alle esigenze del mercato del lavoro, che soprattutto negli ultimi mesi ha messo l’acceleratore sulla trasformazione digitale, richiedendo a tutti competenze sempre più trasversali e di qualità.”



Lanciare la propria attività imprenditoriale online partendo da zero, imparare a raccogliere, misurare e leggere i dati delle campagne marketing utilizzando Facebook Advertising e Google Analytics, valorizzare il proprio personal branding e approfondire tecniche, strategie e funzionalità per sfruttare al meglio le potenzialità di Instagram. Sono questi i temi dei percorsi tra cui sarà possibile scegliere in base ai propri obiettivi di carriera e alle esigenze del momento. Per ogni corso, un docente professionista porterà in aula esperienza di alto livello, case studies facilmente replicabili ed esercitazioni individuali e di gruppo, per mettere subito in pratica le nozioni imparate, confrontarsi e fare networking con gli altri studenti. Il tutto rigorosamente online. Tra le novità più importanti la Instagram School, il primo percorso interamente dedicato ad uno dei social network più utilizzati da grandi brand, dalle aziende e dai professionisti per promuoversi e raccontarsi. Dalla scelta dei contenuti per la valorizzazione del proprio https://shetechitaly.org/shetech-masterschool/ (personal) brand all’ottimizzazione di feed e Stories; dall’impostazione delle campagne ADV al monitoraggio e analisi, fino alle linee guida per la realizzazione di video efficaci e filtri personalizzati per le Stories; sarà una guida completa per tutti coloro che vogliono investire in questo potente strumento per dare visibilità al proprio progetto imprenditoriale, costruire e far crescere la propria community.