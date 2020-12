Oroscopo 2021 ROYAL FAMILY: Meghan Markle, Kate Middleton, Regina Elisabetta

Londra, la solenne parata "Trooping the colour" per il compleanno della Regina (foto Lapresse)

Oroscopo 2021, sarà l'anno del ritorno di Harry e Meghan? ROYAL FAMILY NEWS

Come sarà il 2021 della Royal Family inglese? Che cosa devono aspettarsi dai prossimi mesi la regina Elisabetta, Kate Middleton e William, Carlo e Carlo e Camilla? Soprattutto, che cosa dicono gli astri della coppia più seguita della Royal Family? Ovvero, Harry e Meghan torneranno in Gran Bretagna o continueranno la loro vita a Los Angeles? Secondo gli ultimi rumors pare che i duchi di Sussex vogliano ancora un anno da reali, perché la Megxit, l'accordo che prevede la scissione tra Harry e Meghan e la famiglia reale, scade il prossimo 31 marzo e sarebbe già in fase di rinegoziazione.

Oroscopo 2021, la Regina pronta ad accogliere di nuovo Harry e Meghan? ROYAL FAMILY NEWS

Ebbene, Harry e Meghan torneranno "a casa" e la Regina Elisabetta li accoglierà? "Assolutamente no. Harry e Meghan non sarebbero neanche graditi", risponde Grazia Mirti, studiosa di astrologia e laureata in Economia e commercio all'Università di Torino, nonché docente di Ragioneria e tecnica bancaria, in un'intervista ad Affaritaliani.it.

Oroscopo 2021, la Regina Elisabetta lascerà il trono a Carlo? ROYAL FAMILY NEWS

"Neanche il principe Andrea è ben messo e la Regina Elisabetta proseguirà sul trono anche se non ha buoni pianeti", aggiunge Grazia Mirti. "Carlo è uno Scorpione e anche lui è coinvolto nei transiti di Urano, per cui ci saranno dei colpi di scena, dall’inizio dell’anno. Il ministro inglese alla Cultura John Whittingdale ha proposto di aggiungere una striscia ai titoli di coda dove si dica che gli eventi del film The Crown proiettato su Netflix sono stati anche romanzati perché le ultime puntate hanno scatenato un tale odio verso Camilla da costringerla a chiudere tutti i profili social".

Oroscopo 2021, William e Kate Middleton saliranno al trono? ROYAL FAMILY NEWS

"La Regina comunque non abdicherà - continua Grazia Mirti -. Quando morirà, Carlo potrà succederle ma è nato nel ’47, non è proprio giovane, quindi con i transiti che ci sono anche lui correrà rischi nel corso del 2021. Il principe William avrà dei pianeti migliori fra maggio e luglio del 2021. Non salirà subito al trono in caso di successione. Kate Middleton è un Capricorno ma non va incontro a periodi sereni, iniziati con il brutto cartone animato su suo figlio George".

Oroscopo 2021, che cosa dicono gli astri della Royal Family? ROYAL FAMILY NEWS

Il 2020 era infatti iniziato per Kate Middleton con la scoperta dell'arrivo di "The Prince", una serie animata in cui il protagonista sarà il piccolo principe George. L’autore è Gary Janetti, uno degli sceneggiatori de I Griffin. Il figlio maggiore di William e Kate Midddleton è al centro degli episodi della serie targata HBO, che è attesa ora per il 2021 e che esplorerà la vita dell’erede al trono di casa Windsor, il piccolo George, tra scuola, famiglia e tempo libero. La serie sarà trasmessa sui canali Fox o su Sky.

"Archewell", il podcast del principe Harry e Meghan Markle - ROYAL FAMILY NEWS

Non solo. Novità mediatiche anche per Harry e Meghan. Il 29 dicembre è uscita su Spotify la prima puntata di 'Archewell Audio', il podcast del principe Harry e di Meghan Markle, duca e duchessa del Sussex, che si può ascoltare gratuitamente. Il primo episodio - 'Holiday Special' - è una miscellanea di interventi di persone famose che hanno raccontato la loro personale esperienza con la pandemia di coronavirus. Uno per tutti, il cantante Elton John. Ma la vera sorpresa è un'altra: nel podcast c'è anche un cameo di Archie Mountbatten-Windsor, il figlio di Harry e Meghan, di diciannove mesi: è proprio lui alla fine del file audio ad augurare un buon anno nuovo.

Per Carlo e Camilla la "grana" The Crown - ROYAL FAMILY NEWS

Il 2020 è stato un anno mediatamente difficile anche per Carlo e Camilla. Nelle ultime settimane hanno dovuto fronteggiare il problema “The crown”: la quarta stagione della celebre serie dedicata ai reali inglesi racconta il matrimonio tra Carlo e Diana, parlando anche della relazione (allora) extraconiugale del principe del Galles con Camilla Parker-Bowls. I fan di 'The Crown’ sui social hanno scritto numerosi messaggi offensivi contro la coppia al punto che Clarence House - la residenza ufficiale di Carlo e Camilla - ha limitato i commenti ai loro post.