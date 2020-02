Il Prosecco resiste al coronavirus: "Poche ripercussioni sull'export"

"Gli imprenditori sono preoccupati per quanto sta accadendo. Il prosecco oggi rappresenta una delle maggiori risorse economiche di filiera del territorio e va gestito con molta attenzione. Questi mesi sono stati impegnativi: prima le minacce sui dazi USA e ora il virus. E’ necessario mantenere la calma e guardare avanti senza perdere l’ottimismo ed essere focalizzati sulle cose da fare".

Lo dichiara in un'intervista ad Affaritaliani.it Francesco Cosulich, titolare di Tenuta Collalbrigo, cantina entrata di recente nel Gruppo Prosit e giunta ormai alla quarta generazione della famiglia Cosulich. Storica azienda del Prosecco, collocata nel cuore del comprensorio della DOCG di Conegliano-Valdobbiadene, recentemente inserito dall’UNESCO tra i siti patrimonio dell’Umanità, l’azienda Collalbrigo Grandi Vini è vocata all’export soprattutto negli USA e Regno Unito e si fregia di una clientela di ristorazione di alto livello tra cui spicca il Gruppo Cipriani di cui da molti anni è fornitore ufficiale del Prosecco.

Siamo in piena emergenza coronavirus, con tutte le possibile conseguenze economiche che questa comporta: come può impattare sul mercato del vino o in particolare su quello del prosecco?

"Senza dubbio la situazione del Corona virus è preoccupante e la stiamo seguendo con attenzione. L’impatto che avrà sui consumi e sull’economia in generale sarà notevole nel breve termine quindi ci aspettiamo che anche il settore vinicolo ne possa risentire , visto il calo del turismo e della frequentazione di luoghi di aggregazione (quali bar, enoteche, ristoranti, etc.) Il prosecco potrà risentirne negativamente soprattutto a livello di mercato interno qualora la crisi dovesse perdurare. Per quanto ci riguarda l’impatto dovrebbe essere modesto, visto che i nostri principali mercati di sbocco sono esteri ed in zone dove al momento il virus non risulta essersi diffuso".

Quali sono le vostre prospettive con la partecipazione di Prosit?

"Prosit è per Collalbrigo un’occasione straordinaria di crescita. Abbiamo condiviso con loro un percorso di sviluppo in gran parte organico per portare il marchio ed i nostri prodotti ad una ribalta globale. Secondo me i momenti di discontinuità sono fondamentali per ripensare al modello di business ed agli obbiettivi. I confronti con Sergio Dagnino, fondatore del Gruppo Prosit, ed il suo team sono sempre molto proficui e costruttivi".

In particolare su quali nuovi mercati punterete?

"In una prima fase puntiamo a consolidare la nostra presenza sui nostri mercati “storici” quali ad esempio USA e Gran Bretagna per poi puntare ad una espansione maggiore sia in mercati maturi ma con ulteriori possibilità di crescita come Canada ed Europa continentale e nel contempo ponendo le basi per nuovi sviluppi nei mercati dell’Est Europa ed Asia. In Italia puntiamo ad accrescere la nostra presenza in GDO con il marchio Alberigo e a trovare sinergie distributive per Collalbrigo con grandi gruppi di distribuzione organizzata per l’Horeca. In tal senso abbiamo appena concluso un accordo con il Gruppo DAC".

Come cambieranno le linee di business?

"Stiamo facendo , anche con l’aiuto di consulenti esterni , un riesame del nostro modello sia sul fronte della produzione che della distribuzione con due driver prevalenti: da un lato, massimizzare la percezione della qualità e del valore intrinseco dei nostri prodotti che sono legati ad un territorio unico e dall’altro, essere molto attenti sul mercato per offrire ai nostri clienti grandi prodotti a prezzi competitivi. In aggiunta a questo stiamo lavorando per implementare nei nostri processi i cosiddetti parametri “ESG” ( Enviromental, Social and Governance) per rendere la nostra azienda un modello non solo su tematiche ambientali e di territorio, ma anche di valore per l’ambiente sociale che ci circonda. Su questo pensiamo di essere fortemente innovativi ed all’avanguardia in Italia e non solo nel settore vinicolo".