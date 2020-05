Coronavirus, un "traumatismo collettivo". Ora l'anima ha bisogno di ascolto

I presidi dell'anima. Quando l'anima ha bisogno di ascolto. Caffè sensibile

L'esperienza di un evento impensabile come quello che sta avvenendo con il Covid-19 si configura come un "traumatismo collettivo" che, riprendendo le osservazioni di Freud, è sempre epigenetico. Lo viviamo ora ma le conseguenze le vedremo in futuro. Le immagine delle bare nei camion militari e del Papa nella silenzio teatrale di una spazio assolutamente vuoto ci hanno catapultato nella dimensione della tragedia.

Abbiamo incassato questi fotogrammi che rimarrammo impressi per sempre. Nel periodo dell'isolamento completo, abbiamo utilizzato meccanismi difensivi che ci hanno permesso il controllo dell'angoscia, per la più parte rendendoci attivi: chi guardando compulsivamente le notizie televisive, chi facendo da mangiare, chi riordinando casa, sistemando il giardino o altro. In qualche modo, ci occupavamo la testa e metaforicamente riparavamo noi stessi. L'isolamento ha creato un disorientamento del nostro modo di essere visti e di vedere. Noi ci costruiamo attraverso lo sguardo degli altri, la mimica, i gesti, (sopratutto noi italiani) e quando, quando l'altro è diventato un possibile nemico, questo supporto essenziale e psicologico ci è venuto a mancare. I nostri stati emozionali sono sempre collegati alla collettività e quando questa cambia, anche noi cambiamo.

Dopo settimane di isolamento, l'atteggiamento del fare ha lasciato spazio ad umori di tipo depressivo, all' ansia per il lavoro, con sintomi di angoscia, insonnia, aggressivita aumentata. Sappiamo che questi sentimenti se non sono condivisi, elaborati, possono diventar anch'essi virali, con ricadute sulla famiglia e sul lavoro.

Cosa fare allora, adesso che ancora permane l'incertezza ?

Il rischio è di ignorare queste emozioni, presi dall'ansia del fare, non dare spazio al nostro sentire, pensare che magicamente tutto si rimetterà al proprio posto.

Pensiamo al tempo che ci mettiamo ad elaborare un lutto. Un tempo differente per ognuno per far emergere il sentimento legato alla perdita. Una volta finito possiamo ricominciare. Negarlo sarebbe come portare appresso un peso impossibile da scaricare.

La risposta a questa reale preoccupazione, ben nota a chi si occupa di patologia, è creare spazi di ascolto virtuali, dei Caffè sensibili, che le grandi aziende dovrebbero proporre ai loro dirigenti o la Comunità ai propri utenti per parlare sopratutto delle loro emozioni, dei loro sentimenti per chi ha responsabilità di uomini e decisioni. Un'opportunità che riporti la centralità alla persona e al suo benessere interiore.

In questa fase delicata bisogna avere delicatezza per le persone.

Piccoli gruppi nel rispetto della parola di ciascuno, per condividere esperienze, eliminare tensioni e guardare in maniera costruttiva il futuro.

*Psicoterapeuta e scrittrice