Ronn Moss al party del press agent dei vip Zaccaria. Video

Chef stellati, una masseria pugliese e ospiti illustri per il party del press agent dei vip Zaccaria

Un party esclusivissimo quello organizzato per il compleanno del press agent Giuseppe Zaccaria a capo della Zaccaria communication – con sede nella capitale - che ha deciso di festeggiare ritrovando gli affetti di sempre come la famiglia e gli amici e riassaporando le eccellenze del territorio nativo. Insieme per brindare all’evento ed esorcizzare questa lunga parentesi di lockdown lontano dalla sua terra.

Ospite anche Ronn Moss l'attore e musicista americano conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato Ridge Forrester dal 1987 al 2021 nella soap Beautiful.

Con Ron Moss, celebrando la Puglia. Il video del direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino

Tanti i volti seguiti dal press agent Giuseppe Zaccaria: Massimiliano Gallo, Shalana Santana, Lucianna De Falco, Giovanni Anzaldo passando per Francesca Rettondini e i beniamini del piccolo schermo Alice Bellagamba e Pasquale Di Nuzzo. Molti i festival nei quali il suo operato brilla da anni - dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia che lo vede presente ormai ininterrottamente da dodici anni alla Festa del Cinema di Roma, presenziando anche a kermesse estere come il Festival del Cinema di Cannes.

Masseria Oreglia



Le eccellenze scelte per valorizzare il meraviglioso territorio di Ceglie Messapica sono emblema di grande ricercatezza e stile. Una cena bordo piscina ideata e realizzata dagli chef stellati Antonella Ricci e Vinod Sookar, noti al grande pubblico per le varie partecipazioni televisive da “La prova del cuoco” sino a “Stars in Paradis” andato in onda a marzo, un evento dalle spiagge delle Mauritius, dove chef stellati hanno tenuto a lezione pochissimi e fortunatissimi turisti gourmet.

Antonella Ricci e Vinod Sookar



Piatti e prodotti assolutamente caratteristici del territorio, come i salumi tipici - dal capocollo ai salami realizzati dall’eccellenza il Salumificio Santoro - e poi live uno show cooking dei due chef Antonella e Vinod. Per brindare: le bollicine della cantina vinicola Cardone di Locorotondo.





La location è tra le più ambite dagli imprenditori e protagonisti del jet set: la Masseria Oreglia nel cuore delle campagne cegliesi, tra Ceglie Messapica e Cisternino, un gioiello immerso tra gli ulivi, dove l’originalità e l’autenticità del luogo sono rimaste intatte senza però rinunciare ai comfort dei giorni nostri. Tra ulivi secolari e odori di rosmarino e alloro, i giardinetti privati e le suite che ospitano i clienti si snodano nel rosso della terra pugliese con la chicca di una bellissima piscina sospesa nel verde.

Tanti gli ospiti made in Puglia, oltre alla famiglia e gli amici storici del press agent, la musa di Armani modella e attrice Antonia Dell’Atte, il ballerino solista del LIdò di Parigi Vincenzo Mingolla, e il direttore di Affaritaliani Angelo Perrino