Harry e Meghan in ‘crisi finanziaria: lui pentito dell’addio alla Corona’

Meghan Markle teme di finire sul lastrico. Ha spinto Harry a trovare un lavoro, ma ‘lui non ha competenze professionali’. La Duchessa sarebbe molto preoccupata.

Secondo alcune fonti vicine ai Sussex, Meghan avrebbe esortato Harry e trovare un lavoro per affrontare ‘la crisi finanziaria’ che li starebbe travolgendo. A riportare le voci è il magazine New Idea, che spiega che Lady Markle sarebbe preoccupata perché il marito “non ha competenze professionali”. La Duchessa teme di finire sul lastrico e inizierebbe ad avere difficoltà nel mantenere in equilibrio le finanze. Con l’addio alla corona la coppia mirava all’indipendenza, sperando di guadagnare molto di più. Sembra però che si stia verificando il contrario.

Meghan Markle avrebbe anche iniziato a risparmiare sui vestiti. Quando si è sposata con Harry è diventata un’incontrastata icona di stile. Per il suo guardaroba ha speso circa un milione di sterline. I capi firmati riportavano i nomi di Givenchy, Chanel, Dior, Stella McCartney. Ora sembra che la ex attrice abbia ridimensionato le sue scelte. Nel mese di marzo ha speso “solo” 1.230 sterline per un abito indossato negli ultimi impegni pubblici. Cifra ben inferiore rispetto alle 9.820 sterline spese al Royal Alcot.

Secondo il Sun, Harry avrebbe confessato di essersi pentito di aver abbandonato la Corona. Lo avrebbe fatto “solo perché è stato forzato”. Dopo la separazione i Duchi hanno dovuto affrontare una serie di problematiche inaspettate: la rinuncia al marchio Sussex Royal, i costi per la loro sicurezza di cui sembra che nessuno voglia farsi carico, la restituzione dei soldi spesi della Regina per la ristrutturazione di Frogmore Cottage.

Secondo gli esperti, il divieto di utilizzare il marchio rappresenta una grave perdita per Harry e Meghan. La coppia pensava di guadagnare circa un miliardo di dollari sfruttandolo. Secondo quanto riferito da una fonte vicina ai Sussex, la Markle non avrebbe preso bene il divieto imposto dalla regina Elisabetta. Avrebbe urlato contro il marito, imponendogli di intervenire per far cambiare idea alla Monarca. “Meghan si aspettava di guadagnare un miliardo di dollari dal marchio Royal Sussex, ma la Regina ha ucciso i suoi progetti” ha riferito l’insider. Quest’ultima ha anche spiegato al National Enquirer che i Duchi di Sussex avevano in mente di costruire un vero impero economico con quel marchio e avevano già iniziato a lavorare su decine di prodotti.

Nonostante le difficoltà, Harry e Meghan hanno delle carte da giocare. La loro presenza agli eventi è infatti considerata preziosa ed è, di conseguenza, ben remunerata. Harry con il suo primo discorso pubblico dopo l’addio alla Royal family ha guadagnato ben un milione di dollari, scatenando numerose critiche. La bella Meghan di recente ha ricominciato a lavorare scegliendo il suo grande amore, il cinema. Sarà infatti la voce narrante di “Elephants”, un documentario prodotto da Disneynature, disponibile dal 3 aprile sulla piattaforma Disney+. Ad annunciarlo è lo stesso gigante dell'intrattenimento in una nota. Per l’attrice americana questo è il primo impegno cinematografico da quando ha deciso di lasciare Hollywood per sposare il principe Harry. Il documentario seguirà una famiglia di elefanti mentre attraversano il deserto del Kalahari in Africa.

Harry e Meghan hanno lasciato la loro super lussuosa villa a Vancouver per fuggire dal Coronavirus. Si sono trasferiti a Malibù, in California, a bordo di un aereo privato. Hanno raggiunto l’amico miliardario Michael Hess, presso il Malibu' Colony. Il ritorno in California era in programma da molto tempo. I Duchi hanno ora accelerato la partenza per paura della chiusura dei confini a causa dell’emergenza coronavirus. A Los Angeles vive la mamma di Meghan, Doria Regland. Il piccolo Archie potrà così stare più tempo con la nonna, misure di prevenzione e isolamento permettendo. In California lady Markle potrà anche ricominciare a lavorare.

Il principe Carlo è risultato positivo al Coronavirus. Tutti i membri della Famiglia Reale sono in allarme per la sua salute e per quella dei suoi genitori. La regina Elisabetta ed il principe Filippo sono infatti molto anziani, 93 lei e 98 lui. Nonostante la preoccupazione, circola ora un rumor lanciato da una fonte vicina a Palazzo. Meghan Markle avrebbe vietato al marito di viaggiare e dunque di andare dal padre. “In nessun caso, potrebbe star bene con lui se viaggia continuamente in questo momento” avrebbe detto la Markle, come rivela un’insider al Daily Mail.

Il principe Carlo, testato positivo al coronavirus una settimana fa (ma sua altezza reale ha iniziato a stare male qualche giorno prima), sta bene: l'erede al trono britannico, 71 anni, non e' piu' in auto-isolamento da oggi nella tenuta di Balmoral, in Scozia, dove s'e' temporaneamente spostato con la consorte Camilla, ed e' ora "in buona salute". Lo riferisce una nota di Clarence House, sua residenza ufficiale londinese, precisando che il principe di Galles ha terminato la quarantena prevista dalle direttive delle autorita' sanitarie britanniche "dopo aver consultato il suo medico".

«In accordo con il suo medico e come prevedono le linee guida sanitarie britanniche che indicano un periodo di isolamento di sette giorni, il principe è uscito dalla quarantena» ha precisato la fonte di Palazzo, senza dare notizie sugli eventuali test negativi (che dovrebbero essere due per la guarigione) del primogenito di casa Windsor. Al contrario Camilla non è mai stata contagiata pur rimanendo in quarantena con il consorte.

Da quando è scoppiata l’emergenza, i membri della Royal Family si sono rifugiati nelle loro dimore, lontano da Buckingham Palace. La Regina ed il marito Filippo sono nel Castello di Windsor, il principe Carlo e Camilla sono a Balmoral in Scozia. Kate Middleton e William sono nella casa di campagna in Scozia.

Secondo alcune fonti, la Marke vieterebbe al marito di viaggiare e dunque di raggiungere i suoi cari. I Sussex sarebbero però “grati di essere riusciti a vedere la Famiglia Reale prima che iniziasse l’emergenza”. Meghan e Harry hanno incontrato il principe Carlo il 9 marzo, in occasione del Commonwealth Day. Tutti i membri reali si sono riuniti durante la celebrazione e stanno ora seguendo rigidamente la quarantena, visto che il principe Carlo è positivo. I Duchi di Sussex avrebbero inoltre imposto un rigido protocollo allo staff, obbligato ad indossare continuamente i guanti di lattici. Secondo l’insider, Meghan avrebbe anche rivelato che Harry si sentirebbe “impotente e preoccupato” per suo padre e per la nonna.

Un amico di Meghan Markle ha inoltre rivelato al Daily Mail che questa situazione di emergenza avrebbe riavvicinato i due fratelli, da mesi al centro di rumors sui loro presunti litigi. La Duchessa avrebbe raccontato che “questa crisi li ha davvero avvicinati tutti, specialmente Harry e William”. “Harry farà di tutto per aiutarli dal Canada” avrebbe inoltre aggiunto lady Markle.

Negli ultimi giorni sta circolando un rumor molto triste sul principe Filippo. C’è chi afferma che sarebbe morto e che la Regina sarebbe costretta al silenzio. La Sovrana non potrebbe annunciarlo a causa del coronavirus. Anche in Inghilterra infatti, per prevenire la diffusione dei contagi, bisogna seguire la misura del distanziamento sociale. In queste condizioni non sarebbe possibile celebrare il funerale.

Dopo anni vissuti all'ombra di William e Harry (e quindi di Kate Middleton e Meghan Markle), la principessa 30enne potrebbe prendersi la sua rivincita e guadagnarsi visibilità nella Royal Family. Secondo il tabloid britannico Express uno dei posti vacanti creati dall'uscita di scena dei Duchi di Sussex a Buckingham Palace potrebbe essere occupato proprio da lei. Eugenia di York non ha nessun incarico ufficiale all'interno della famiglia reale: è direttrice di una galleria d'arte a Londra e decima in linea di successione al trono. Lunga la lista dei nomi blasonati che la precedono: il principe Carlo, William, i suoi figli George, Charlotte e Louis, Harry e il piccolo Archie, il principe Andrea e la figlia Beatrice. La princessa di York a corte viene chiamata per pochi eventi ufficiali di primo piano e ha una vita molto 'tranquilla'. Ora qualcosa potrebbe cambiare con l'uscita di scena di Harry e Meghan Markle (ufficiale dal primo aprile). Secondo il tabloid la popolarità di Eugenia di York è cresciuta dopo le nozze con l'imprenditore Jack Brooksbank, nel 2018.

Ad aprile potrebbe arrivare l'annuncio di un nuovo Royal Baby. Eugenia di York, figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea sarebbe in dolce attesa stando ad alcuni gossip inglesi. La conferma potrebbe arrivare quando la sorella Beatrice dirà se le nozze di fine maggio ci saranno o saranno definitivamente posticipate a causa del coronavirus. La principessa Eugenia, sposata con Jack Brooksbank dall’ottobre 2018, è da molti addetti ai lavori considerata la sostituta perfetta di Meghan Markle, ora che la duchessa di Sussex è volata in America con Harry. I bookmakers inglesi non scommettono più sull'arrivo del Royal Baby e questo farebbe ritenere che l’annuncio sia vicino. Le forme di Eugenie si sarebbero arrotondate. Si parlava di indizi social: il post pubblicato in occasione della festa della mamma (in Gran Bretagna è la quarta domenica di Quaresima) per fare gli auguri alle mamme di tutto il mondo. La principessa di York ha scelto una foto dall’archivio di famiglia in cui appare tra le braccia di mamma Sarah Ferguson e papà Andrea che sta al loro fianco.

Il Coronavirus fa riflettere la Royal Family che ha messo in atto alcune precauzioni. In primis sono stati annullati tutti gli eventi in programma nel mese di marzo. Poi, la regina Elisabetta II si è messa in isolamento volontario con il marito Filippo (93 anni lei, 98 lui) nel castello dei Windsor. “Stiamo entrando in un periodo di dubbi e incertezze. Siamo tutti chiamati a modificare le nostre routine quotidiane e i nostri schemi vitali per il bene della comunità in cui viviamo e, in particolare, per proteggere coloro che sono più vulnerabili”, il messaggio pubblicato sui profili social della Royal Family. Stessa sorte potrebbe toccare a Carlo e Camilla (entrambi over 70). Se il principe Carlo dovesse farlo toccherebbe a William assieme alla moglie Kate Middleton essere i rappresentanti della monarchia inglese. I due sono nel loro cottage a Kensington Palace, a Londra. William sarebbe temporaneamente il re. La principessa Beatrice diventerebbe consigliera di stato. Ma attenti alla possibilità del colpo di scena, per quanto poco probabile: Harry potrebbe tornare in Inghilterra. Lo scenario? Se la Duchessa di Cambridge restasse incinta in questi mesi (il 29 maggio 2020 aveva fissato la data del matrimonio con Edoardo Mapelli-Mozzi, Royal Wedding che sarà rinviato), non potrebbe ricoprire il ruolo di assistente del principe. Quindi Harry dovrebbe riprendere la strada di casa assieme alla moglie Meghan Markle, per assumere lui il ruolo malgrado dal 31 marzo il suo divorzio dai Windsor sarà ufficiale. Questo perché i primi in linea di successione al trono dopo William sono i suoi figli George, Charlotte e Louis: tutti bambini.

Una fonte vicina a Buckingham Palace ha riferito che la Sovrana, qualche tempo fa, avrebbe chiesto al nipote di divorziare da Meghan Markle. Il motivo? Per preservare i Windsor e lui stesso. Le indiscrezioni sono state riportate dal National Enquirer. “Nella mente della Sovrana è imperdonabile il gesto di Meghan che ha strappato Harry alla sua famiglia” ha spiegato la fonte. La regina Elisabetta sarebbe inoltre in pensiero per l'amato nipote.

“Non ritiene che il matrimonio durerà per molto e vorrebbe che Harry se ne tirasse fuori prima che lei gli spezzi il cuore” ha precisato la fonte, aggiungendo: “Il Principe è sotto l’incantesimo di Meghan”. Sua Maestà penserebbe inoltre che Meghan stia cercando di sfruttare le conoscenze di Harry per affermarsi ad Hollywood e vorrebbe “andare avanti senza di lui”.

Ad aprile potrebbe arrivare l'annuncio di un nuovo Royal Baby. Eugenia di York, figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea sarebbe in dolce attesa stando ad alcuni gossip inglesi. La conferma potrebbe arrivare quando la sorella Beatrice dirà se le nozze di fine maggio ci saranno o saranno definitivamente posticipate a causa del coronavirus. La principessa Eugenia, sposata con Jack Brooksbank dall’ottobre 2018, è da molti addetti ai lavori considerata la sostituta perfetta di Meghan Markle, ora che la duchessa di Sussex è volata in America con Harry. I bookmakers inglesi non scommettono più sull'arrivo del Royal Baby e questo farebbe ritenere che l’annuncio sia vicino. Le forme di Eugenie si sarebbero arrotondate. Si parlava di indizi social: il post pubblicato in occasione della festa della mamma (in Gran Bretagna è la quarta domenica di Quaresima) per fare gli auguri alle mamme di tutto il mondo. La principessa di York ha scelto una foto dall’archivio di famiglia in cui appare tra le braccia di mamma Sarah Ferguson e papà Andrea che sta al loro fianco.

La guarigione del principe Carlo porta una bella notizia a Corte, i sudditi inglese e tutti coloro che amano la Royal Family nel mondo restano in apprensione per un nuovo caso positivo al coronvirus registrato nelle scorse ore nello staff della Regina che ora si trova al castello di Windsor. Un dipendente che lavora negli appartamenti privati di Elisabetta, dunque l'uomo è a stretto contatto con la sovranna 93enne, e Filippo, 98 anni. Il dipendente porta fuori i cani, dà loro da mangiare agli amici a quattro zampe e ha altri compiti a corte. Pare comunque che la regina Elisabetta non sia stata contagiata. «La Regina ha preso molte precauzioni» dicono, per rassicurare i britannici che rimangono comunque in apprensione.