Harry e Meghan in crisi? Tornata in Inghilterra lei ha rivelato...FOTO

Meghan Markle e Harry in crisi e a rischio divorzio? La Duchessa di Sussex ha spiegato che…ROYAL FAMILY NEWS

Harry e Meghan in crisi? Ecco che cosa ha rivelato la Duchessa – ROYAL FAMILY NEWS

Dopo aver trascorso parecchi mesi in Canada, lontano dai riflettori e dalla Corona, Meghan e Harry sono tornati in Inghilterra.

I sudditi non vedevano l’ora di ritrovarli insieme anche per capire se fossero vere le voci sulla presunta crisi. Non vedendoli più insieme in molti hanno pensato che i Duchi di Sussex non fossero più innamorati. Molti esperti di Corona sostengono da tempo che il loro matrimonio finirà e c’è anche chi ha dato una data, il 2025.

Harry e Meghan sono ora riapparsi in pubblico insieme per il gala annuale degli Endeavour Fund Awards. Il loro atteggiamento ha stupito tutti e le parole delle Duchessa hanno posto fine ad ogni dubbio.

Meghan e Harry in crisi? No. “Sono innamorati” – ROYAL FAMILY NEWS

La prima apparizione in pubblico di Harry e Meghan ha dato modo di capire quale sia il clima all’interno della coppia. Le voci sulla presunta crisi sono vere?

A giudicare dal loro atteggiamento sembra proprio di no.

“Sono innamorati e stanno ancora vivendo la loro luna di miele” ha affermato l’esperta di comportamento, Judi James, dopo aver osservato i Duchi di Sussex. Secondo l’esperta sarebbero molto affiatati.

Harry e Meghan Markle innamorati sempre di più. La Duchessa: “Sono felice di essere tornata” – ROYAL FAMILY NEWS

Alla loro prima apparizione pubblica dopo la separazione dalla Famiglia Reale, Harry e Meghan sono apparsi innamorati più che mai. Durante l’evento erano a loro agio e molto più sereni rispetto all'ultima volta in cui si sono mostrati in pubblico, ossia quando hanno annunciato il loro addio.

Il ritorno in Inghilterra della Duchessa era molto atteso dai sudditi. Lei ha cercato di fare il possibile per ricucire i rapporti con loro. L’addio alla Corona non era infatti stato colto bene dai cittadini, molti dei quali consideravano Meghan responsabile della decisione.

La moglie di Harry è tornata ad indossare i panni da Duchessa, abbandonando il look casual ed informale utilizzato in Canada.

Lady Markle si è presentata al gala degli Endeavour Fund Awards con un tubino turchese attillatissimo, firmato Victoria Beckham, dècolletè blu navy abbinate alla pochette e capelli raccolti in una coda tiratissima.

Un dettaglio non è piaciuto. Si tratta della zip sul retro dell’abito, poco elegante e formale.

Meghan Markle ed Harry erano molto attesi in Inghilterra. I loro sorrisi e la loro complicità hanno stupito tutti coloro i quali ritenevano che fossero in crisi.