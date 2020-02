Harry e Meghan choc: stop del governo canadese al servizio di protezione

Harry e Meghan abbandonati dal governo canadese: stop al servizio di protezione – MEGHAN MARKLE NEWS

L’addio alla Royal Family si sta rivelando sempre più gravoso per i Duchi di Sussex. Dopo il divieto di usare il marchio, i milioni di sterline da restituire alla Regina per la casa a Frogmore Cottage, ora arriva un altro problema.

Il governo canadese interromperà il servizio di protezione di Harry e Meghan. Il motivo? La perdita del loro status di Royal.

Harry e Meghan: da fine marzo non avranno più la protezione del Canada - MEGHAN MARKLE NEWS

I Duchi di Sussex godono della protezione internazionale fornita dalla Royal Canadian Mounted Police. Questo privilegio tuttavia verrà meno il 31 marzo, quando Meghan e Harry non saranno più ufficialmente membri della Corona.

Il governo canadese smetterà di occuparsi della loro sicurezza. Cosa succederà? Non è ancora stato comunicato se vi sarà un nuovo servizio di protezione e, in questo caso, chi lo finanzierà.

La coppia ha sempre rivelato di volersi distaccare dalla Royal Family in modo graduale. I Duchi tuttavia potrebbero continuare ad aver bisogno di un sistema di sicurezza, vista la loro notorietà. Come faranno senza?

Harry e Meghan: 'La Regina li costringe a restituire i soldi' - ROYAL FAMILY NEWS

L’ultimo rumors lanciato dal Mirror potrebbe far tremare i Duchi di Sussex. Harry e Meghan sarebbero costretti a restituire alla Regina Elisabetta milioni di sterline. Il tabloid parla di 2,4 milioni di sterline. Si tratta della somma spesa per la ristrutturazione di Frogmore Cottage, dove la coppia aveva fissato la residenza durante la convivenza in Inghilterra.

I lavori erano durati mesi ed erano iniziati poco dopo il matrimonio. La casa rientra fra quelli che molti sudditi consideravano come capricci di Lady Markle.

Meghan Markle incorreggibile: pubblica un video censurato dalla Regina: choc a Palazzo

La moglie di Harry fa infuriare di nuovo la Monarca. Dopo l’addio alla Royal Family e il trasferimento in Canada, ha deciso di pubblicare un video censurato da Buckingham Palace. Il filmato sarebbe stato vietato perché considerato “troppo casual”. L’atteggiamento di Lady Markle sarebbe poco regale.

Il video oggetto di censura mostra la bella Meghan mentre chiacchiera con Edward Enninful, il caporedattore di Vogue Uk.

Il filmato è stato girato in occasione della pubblicazione del numero di settembre 2019. Il magazine si è focalizzato su figure femminili che hanno contribuito al cambiamento. Fra queste Enninful ha voluto anche la Duchessa di Sussex. Con lo slogan #ForcesForChange, la rivista ha battuto ogni record di vendita.

Il video era stato censurato dallo staff di casa Windsor. La moglie di Harry non ha però resistito e ha deciso di pubblicarlo.

Meghan Markle: oltre al video spunta una foto "poco regale" - MEGHAN MARKLE NEWS

A far sobbalzare la Regina sulla sedia potrebbe non essere stato solo il video, ma anche uno scatto che ha fatto il giro del web. Meghan Markle appare accanto al caporedattore con indosso un cappellino rosso da party. L’atteggiamento è decisamente insolito per un membro della Corona: posa slanciata in avanti e sorriso molto accentuato, forse troppo. Edward Enninful inoltre cinge con un braccio la Duchessa e, secondo alcuni, la stringe un po’ troppo.

Si tratta di un comportamento normale per chi non fa parte della Corona. Per la Royal Family invece potrebbe sembrare troppo poco regale.