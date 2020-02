Kate Middelton stanca, pallida e tirata: cosa succede? ROYAL FAMILY NEWS

Kate Middleton appare stanca, pallida e ancora più magra: cosa le sta succedendo? – ROYAL FAMILY NEWS

Nelle sue ultime apparizioni pubbliche, la moglie di William ha perso il suo splendore. Appare sempre più magra, sembra stanca ed è pallida. In alcune foto si notano persino le occhiaie. Di recente ha anche cambiato look. All’ultimo evento si è presentata con un outfit austero e scuro che non la valorizzava.

Cosa sta succedendo alla Duchessa di Cambridge?

Kate Middelton magra, pallida e stanca: troppi impegni? – ROYAL FAMILY NEWS

La bella Kate sta facendo preoccupare i sudditi. Prima le occhiaie e l'eccessiva magrezza, ora il pallore in volto. La Duchessa appare sempre più stanca e tirata. Dopo l’addio di Harry e Meghan alla Corona, la vita dei membri del Palazzo ha subito dei cambiamenti inevitabili. Lady Middelton ha un’agenda ricca di impegni a cui sta facendo fronte in prima persona. A metterla a dura prova sono anche i tre figli, George, Charlotte e Louis. In una recente intervista la moglie di William ha raccontato le difficoltà incontrate nel cercare di far fronte alle esigenze dei bambini, rispettando al contempo i suoi doveri pubblici.

Le foto scattate al Noël Coward Theatre a Londra mostrano una Duchessa molto tirata, stanca e pallida. Il look austero non ha aiutato Kate, anzi…l'ha invecchiata.

Kate Middleton: il look austero la invecchia – KATE MIDDLETON NEWS

I Duchi di Cambridge hanno raggiunto il Noël Coward Theatre per presenziare ad un evento relativo al progetto sulla salute mentale, finanziato dalla Royal Foundation.

Kate Middleton ha scelto per l’occasione un abito austero molto scuro, firmato Eponine. Le maniche a tre quarti, la gonna midi e la scollatura stretta e alta e V, davano alla moglie di William un aspetto castigato.

Gli unici dettagli che ravvivavano un po’ il look erano i bottoncini del vestito e le dècolletèe con brillantini, coordinate alla borsa di Jimmt Choo.

Il trucco non ha aiutato. La Duchessa è apparsa infatti molto pallida e tirata.

Kate Middleton stanca: in tensione per il ritorno di Meghan Markle? – ROYAL FAMILY NEWS

Durante l’ultimo evento, lady Middleton è apparsa anche meno sorridente del solito. È in tensione per il ritorno di Meghan Markle? Dopo l’addio alla Corona da parte dei Duchi di Sussex, la moglie di William è riuscita a riprendersi la scena. Adempiendo ad ogni impegno pubblico, ha dimostrato di essere diversa dalla cognata che, al contrario, ne ha saltati molti, fino al definitivo allontanamento dalla Famiglia Reale.

Kate ha paura di dover dividere nuovamente la scena? Sicuramente non mancheranno i paragoni quando si incontreranno, ma vista la perdita di consenso di Meghan Markle, per la Duchessa di Cambridge non dovrebbero esserci problemi.

Kate Middleton diversa: è incinta? – ROYAL FAMILY NEWS

Negli ultimi giorni hanno ricominciato a circolare rumors in merito alla presunta quarta gravidanza della Duchessa di Cambridge. Tuttavia Kate avrebbe smentito indirettamente l’arrivo del quarto figlio, svelando che William non sarebbe d’accordo. Lei invece avrebbe molta voglia di allargare la famiglia, come ha confessato anche di recente.