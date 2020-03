Meghan Markle ‘furiosa’ contro Harry: perde un miliardo di dollari

Meghan Markle ‘furiosa’ contro Harry per la decisione della Regina: perdono un miliardo di dollari – ROYAL FAMILY NEWS

A quanto pare lady Markle non avrebbe preso bene la decisione della regina Elisabetta di vietare a lei e ad Harry l’utilizzo del marchio Royal Sussex. Il National Enquirer riporta alcune fonti che parlano di una brutta reazione della Duchessa alla notizia.

Sembra infatti che la bella Meghan si sia scagliata contro il marito chiedendogli di intervenire. “Non può farlo. Fai qualcosa, intervieni. Siamo anche noi Reali” avrebbe urlato.

Perché Meghan Markle ‘è andata su tutte le furie’ contro il marito Harry

Secondo quanto riferito da una fonte vicina ai Duchi di Sussex, Meghan Markle non avrebbe preso bene il divieto di utilizzo del marchio stabilito dalla regina Elisabetta. Avrebbe urlato contro il marito, imponendogli di intervenire per far cambiare idea alla Monarca.

Perché questa decisione ha fatto andare su tutte le furie la Duchessa? “Meghan si aspettava di guadagnare un miliardo di dollari dal marchio Royal Sussex, ma la Regina ha ucciso i suoi progetti” ha spiegato la fonte.

Sembra che la moglie di Harry non si aspettasse un tale “affronto” da parte della Sovrana.

“La Regina può avere 93 anni ma governa con un pugno di ferro. Si è sempre rifiutata di consentire ai membri della Famiglia Reale di trarre profitto dalle loro posizioni” ha aggiunto la fonte.

Quest’ultima ha anche riferito al National Enquirer che i Duchi di Sussex avevano in mente di costruire un vero impero economico con quel marchio e avevano già iniziato a lavorare su decine di prodotti.

Harry è in Inghilterra, Meghan è ancora in Canada con Archie – ROYAL FAMILY NEWS

I Duchi di Sussex sono attesi in Inghilterra per gli ultimi impegni ufficiali. Harry è già tornato in patria mentre Meghan Markle si è trattenuta in Canada con Archie. Raggiungerà il marito a breve, ma, secondo recenti indiscrezioni, potrebbe non portare con sé il figlio.

A Palazzo la coppia avrà modo di parlare con la Regina. Harry e Meghan cercheranno di convincerla a tornare sui suoi passi?

Meghan Markle e Harry avrebbero impugnato la decisione della Regina Elisabetta – ROYAL FAMILY NEWS

Secondo alcune indiscrezioni, Harry e Meghan vorrebbero impugnare il divieto imposto dalla Regina all’utilizzo del marchio Royal Sussex, anche se ufficialmente hanno accettato la decisione. Si sarebbero già rivolti ai legali.

L’addio alla Famiglia Reale ha avuto notevoli ripercussioni sulla coppia. Alcune amiche di lady Markle hanno rivelato di essere preoccupate per la sorte del matrimonio. “Si può essere certi che si vendicherà della Famiglia Reale” avrebbero aggiunto, come riporta New Idea.

Meghan è sempre apparsa insofferente ai rigidi protocolli reali, spesso violati. Sembra che le cose non stiano andando però come previsto. La Regina è sempre stata disponibile nei confronti dei nipoti. Ha accettato molte decisioni, persino quella di Harry di allontanarsi dalla Corona rinunciando al titolo reale.

Secondo fonti vicine a Palazzo però Sua Maestà non tornerà sui suoi passi per quanto riguarda il divieto di utilizzo del marchio Royal Sussex. Sembra dunque che Harry e Meghan debbano rassegnarsi.