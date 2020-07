Meghan Markle, ira di Harry contro William: non avrebbe dovuto dire…

Harry contro William: le parole che non avrebbe dovuto pronunciare su Meghan Markle – ROYAL FAMILY NEWS

La Duchessa di Sussex ancora al centro dei pettegolezzi sulla presunta rottura tra William e Harry. L’arrivo di Meghan Markle nella Famiglia Reale è stato come un tornado e si sentono ancora gli effetti. A scatenare i rancori fra i due Principi sarebbe stato un “commento inopportuno” di William su Meghan Markle. Il marito di Kate Middleton avrebbe usato parole poco gradite da Harry.

Meghan Markle, ira di Harry nei confronti del fratello William

Harry e William sono stati spesso al centro del gossip per il loro rapporto spesso teso. L’arrivo di Meghan non ha aiutato ad attenuare eventuali contrasti già in corso, li avrebbe invece accentuati. La guerra fra i due Principi sarebbe scoppiata prima del matrimonio dei Sussex. William avrebbe suggerito a Harry di prendersi del tempo per conoscere Meghan, senza avere fretta di sposarla. Non è il consiglio ad aver fatto innervosire il Duca di Sussex, ma è l’espressione utilizzata dal fratello per indicare la Markle: “Questa ragazza”.

A riferire l’episodio sono Carolyn Durand e Omid Scobie, autori del libro-scandalo, che riportano la conversazione avvenuta tra i due Principi. “Prenditi tutto il tempo per conoscere questa ragazza” avrebbe consigliato William, scatenando l’ira di Harry. A quest’ultimo non sarebbe proprio andato giù l’appellativo “questa ragazza”, ritenendolo quasi dispregiativo.

Sembra addirittura che lady Markle fosse oggetti di pettegolezzi fra i vari membri della Famiglia Reale. Uno di loro l’avrebbe addirittura definita “la showgirl di Harry”.