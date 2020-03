Meghan Markle ‘vieta a Harry di tornare in Inghilterra’, anche se Carlo...

Meghan Markle ‘ha vietato a Harry di tornare in Inghilterra’, anche se Carlo...ROYAL FAMILY NEWS

Nonostante Carlo sia positivo al Coronavirus, Harry non può tornare: divieto di Lady Markle.

Meghan Markle proibisce a Harry di tornare in Inghilterra

Il principe Carlo è risultato positivo al Coronavirus. Tutti i membri della Famiglia Reale sono in allarme per la sua salute e per quella dei suoi genitori. La regina Elisabetta ed il principe Filippo sono infatti molto anziani, 93 lei e 98 lui. Nonostante la preoccupazione, circola ora un rumor lanciato da una fonte vicina a Palazzo. Meghan Markle avrebbe vietato al marito di viaggiare e dunque di andare dal padre. “In nessun caso, potrebbe star bene con lui se viaggia continuamente in questo momento” avrebbe detto la Markle, come rivela un’insider al Daily Mail.

Meghan e Harry lontani dalla Famiglia Reale - ROYAL FAMILY NEWS

Da quando è scoppiata l’emergenza, i membri della Royal Family si sono rifugiati nelle loro dimore, lontano da Buckingham Palace. La Regina ed il marito Filippo sono nel Castello di Windsor, il principe Carlo e Camilla sono a Balmoral in Scozia. Kate Middleton e William sono nella casa di campagna in Scozia. Harry e Meghan SI sono isolati nella loro lussuosa casa sull’isola di Vancouver.

Secondo alcune fonti, la Marke vieterebbe al marito di viaggiare e dunque di raggiungere i suoi cari. I Sussex sarebbero però “grati di essere riusciti a vedere la Famiglia Reale prima che iniziasse l’emergenza”. Meghan e Harry hanno incontrato il principe Carlo il 9 marzo, in occasione del Commonwealth Day. Tutti i membri reali si sono riuniti durante la celebrazione e stanno ora seguendo rigidamente la quarantena, visto che il principe Carlo è positivo. I Duchi di Sussex avrebbero inoltre imposto un rigido protocollo allo staff, obbligato ad indossare continuamente i guanti di lattici.

Secondo l’insider, Meghan avrebbe anche rivelato che Harry si sentirebbe “impotente e preoccupato” per suo padre e per la nonna.

Harry e William si sono riavvicinati - ROYAL FAMILY NEWS

Un amico di Meghan Markle ha inoltre rivelato al Daily Mail che questa situazione di emergenza avrebbe riavvicinato i due fratelli, da mesi al centro di rumors sui loro presunti litigi. La Duchessa avrebbe raccontato che “questa crisi li ha davvero avvicinati tutti, specialmente Harry e William”. “Harry farà di tutto per aiutarli dal Canada” avrebbe inoltre aggiunto lady Markle.

Meghan e Harry lontani: principe Carlo positivo e rumor choc sul principe Filippo

Negli ultimi giorni sta circolando un rumor molto triste sul principe Filippo. C’è chi afferma che sarebbe morto e che la Regina sarebbe costretta al silenzio. La Sovrana non potrebbe annunciarlo a causa del coronavirus. Anche in Inghilterra infatti, per prevenire la diffusione dei contagi, bisogna seguire la misura del distanziamento sociale. In queste condizioni non sarebbe possibile celebrare il funerale.