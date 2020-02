Principe Harry ‘triste':è morta la ex fidanzata Caroline Flack. Si è suicidata

Principe ‘rattristato’ per la morte della ex fidanzata: "si è suicidata"

Grave lutto per il principe Harry. Mentre lui si trovava in Canada con la moglie ed il figlio Archie, lo ha raggiunto una notizia inaspettata e triste. La sua ex fidanzata, Caroline Flack, è stata trovata morta nel suo appartamento londinese. Aveva 40 anni e un’importante carriera alle spalle in qualità di presentatrice.

Harry e Caroline si erano conosciuti grazie ad una amica in comune e avevano avuto una relazione nel 2009.

Principe Harry ‘rattristato’: la ex fidanzata "si è tolta la vita"

Il marito di Meghan Markle non ha voluto rilasciare dichiarazioni alla stampa inglese, ma alcune fonti vicine alla famiglia reale hanno rivelato la reazione del Principe.

Lui sarebbe “arrabbiato” e “rattristato”, anche a causa delle circostanze in cui è avvenuta la morte della donna. L’avvocato di famiglia ha infatti riferito alla Bbc che Caroline Flack si sarebbe suicidata.

Caroline Flack è morta: era imputata per aggressione ai danni dell’ex fidanzato Lewis Burton

La presentatrice stava affrontando un periodo molto difficile. Era infatti stata arrestata per aggressione nei confronti del fidanzato, l’ex tennista Lewis Burton. Sarebbe dovuta comparire a breve in tribunale per affrontare il processo.

A causa dell’arresto la Flack aveva dovuto abbandonare la conduzione dello show “Love Island”.

Caroline è stata spesso al centro del gossip per le sue love stories. Oltre a quella con il principe Harry, la conduttrice aveva avuto una relazione anche con Harry Styles, il cantante dei One Direction. La frequentazione fu molto chiacchierata a causa della differenza di età fra i due.