Salvini-D’Urso pregano insieme: "Il rosario lo recito tutte le sere". VIDEO

Salvini e la preghiera in diretta tv con D'Urso

Matteo Salvini ha recitato la preghiera cristiana dell'Eterno riposo, ieri sera, in diretta tv, insieme a Barbara d'Urso, nel corso della puntata di 'Live'. Chiedo "dieci secondi per pensare ai diecimila italiani che sono morti e ci seguono da lassù senza neanche essere stati salutati dai figli, dalle figlie, dalle mogli e dai mariti", ha esordito il segretario leghista, in collegamento video da casa, dedicando un pensiero alle vittime italiane del coronavirus e ai loro familiari. "Tolgo dieci, venti secondi alle mie parole, che possono anche essere un di più, per pensare veramente - alcuni li conosco personalmente - a coloro che non hanno potuto neanche salutare la mamma o il papà, il nonno o la nonna", ha proseguito Salvini.

"E, quindi, mi taccio e dedico un 'Eterno riposo' a questi italiani e italiane che ci danno una mano da lassù a uscire da questo incubo", ha detto mentre la conduttrice lo guardava con le mani giunte in segno di preghiera. "Se vuoi, io lo dico, lo posso recitare perchè tanto tutte le sere io faccio il rosario, non me ne vergogno, anzi sono orgogliosa di dirlo", ha poi affermato D'Urso. "Siamo in due, Barbara", le ha replicato il capo della Lega. Il politico e la conduttrice hanno poi recitato insieme L'eterno riposo, la preghiera che i cattolici rivolgono a Dio per la pace delle anime dei defunti.