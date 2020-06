Sei mln per la chitarra di Kurt Cobain. Usata nell'Unplugged dei Nirvana

La chitarra acustica usata da Kurt Cobain nel concerto dei Nirvana 'Unplugged', registrato nel 1993 per Mtv e diventato un album l'anno successivo, e' stata battuta all'asta a 6 milioni di dollari a Beverly Hills e secondo la casa d'asta Julien's e' ora la piu' costosa della storia. E' stata acquistata dal magnate australiano Peter Freedman, fondatore di Rode Microphones, che vuole presentarla in diverse citta' e devolvere il ricavato in beneficenza. E' una Martin D-18E del 1959, scelta da Cobain 5 mesi prima della sua morte. Il precedente record era detenuto dalla Fender Stratocaster usata da David Gilmour dei Pink Floyd, e venduta a un'asta di beneficenza nel 2019 per 4 milioni di dollari. (AGI) Zec 211659 GIU 20 NNNN